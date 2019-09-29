老胡同新生活　中外媒體走訪現代化的草廠胡同

草廠胡同（中評社 海涵攝） 中評社北京9月29日電（記者 海涵）過去一提到胡同，大家想到的都是“擁擠，臟亂，不便”等各種困難。然而今非昔比，現在的胡同堪比現代化小區。8日下午，慶祝新中國成立70周年活動新聞中心組織中外媒體記者一行前往前門地區，參觀了草廠胡同。



前門地區草廠胡同保存著古都獨一無二的順應自然地形變化的胡同格局，形成了東西向、斜向為主的四合院建築群，它有別於內城南北向四合院的傳統組合形態，具有自然生長、形成和發展而來的獨特的街巷胡同院落肌理。體現了中國崇尚自然、順應自然的“天人合一”觀念。經過修繕後草廠胡同不僅保留了歷史原貌，使人們在這裡可以識別不同歷史時期留下的建築痕跡，而且還融入現代元素，體現了“老北京新氣象，老胡同新生活”，曾經雜亂無章的各類架空線全部入地；路面使用舊石材鋪裝，鐵軌枕木點綴其間，古樸而不失舒適；空調外掛機統一落地裝飾，上面擺滿了鮮花綠植，與胡同的色調相得益彰；按照老北京胡同傳統的燈柱樣式還原的木質燈杆，簡潔且保持了原汁原味的歷史氣息；改造後的公廁安裝了新風系統、除味、除蚊蠅和地暖設施，居民從此告別了難以啟齒的如廁問題，迎來了“讓方便更方便”的如廁時代；每隔幾米專為寵物設計的便便箱，方便居民隨時清理寵物糞便；胡同裡的景觀見縫插綠、立體播綠，讓整潔乾淨的胡同“三季有花、四季常青”，讓居民生活的更加舒心。



作為文保區，草廠地區在胡同整治過程中，十分注重傳統文化的保護和人性化設計，全電廚房隨著社區環境的改善進入百姓家，讓人們在品味胡同文化的同時，也感受到新科技帶來的時代氣息。



物業管理方面引入的是平房區物業管理，提供全域性物業服務，實現管理時間、服務空間的全覆蓋，治安巡邏、衛生保潔、綠化養護、停車管理等等，胡同的居民享受到了現代化小區的服務。

