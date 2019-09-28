民進黨慶派對現場不到百人　扁現身中央黨部

陳致中在民進中央黨部樓下。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北9月28日電（記者 鄭羿菲）民進黨28日下午在民進黨中央旁封街舉行33週年黨慶，陳水扁、兒子高雄市議員陳致中在下午4點出現在民進黨部，可能預計5點開始出席黨慶活動，由於蔡英文沒有計劃出席黨慶活動，因此也見不到“扁蔡會”。聽聞到陳水扁已到民進黨中央黨部，儘管雨勢開始變大，媒體記者們也都穿著雨衣聚集在大樓樓下守候，等待陳水扁出來。



此次民進黨慶主軸是“台灣派對—世代共舞”，整個活動3點開始，封街北平東路約200公尺長、400步距離作為會場舉辦活動，這也是自去年台北市長選舉後在台北市少數舉辦的大型活動，因此人潮觀察成為民進黨是否受到民眾歡迎的指標。



不過台北市今天從凌晨就下起滂沱大雨，儘管雨勢有變小，但仍不間斷，使得民進黨部即便鄰近週末年輕人常出沒的“華山文創園區”旁，但現場人潮不超過百人，台灣派對的舞台前塑膠椅坐得零零落落，恐怕是民進黨大咖們幾乎都前往圓山飯店參與全代會，所以導致沒有黨籍幹部動員民眾，民進黨慶整個看起來十分冷清。



民進黨慶大約3點開始至晚上8點，安排了包括勞動服務、楊秀卿與feat胖兄弟、1976、二本貓、隨性樂團、董事長樂團、大支等團體開唱演出，而最值得注意的就是陳水扁預計下午4點多出席黨慶活動逛書攤，而蔡英文不出席，因此也見不到“扁蔡會”，而民進黨主席卓榮泰也會等扁離開後，再上台致詞。