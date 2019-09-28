70年　端穩了自己的飯碗

中評社北京9月28日電／慶祝中華人民共和國成立70周年活動新聞中心舉辦新聞發布會。中央農村工作領導小組辦公室主任、農業農村部部長韓長賦，國務院扶貧開發領導小組辦公室主任劉永富介紹全面建成小康社會、扎實推進脫貧攻堅和鄉村振興的有關情況。



成功解決了近14億人吃飯問題



把中國人的飯碗牢牢端在自己手中，成功解決了近14億人的吃飯問題。1949年我國糧食產量僅有2264億斤，70年里先後邁過11個千億斤台階，現在已連續4年穩定在1.3萬億斤以上。全國糧食作物的平均單產提高到了374.7公斤，是新中國成立初期的5倍多。此外，“油瓶子”“菜籃子”“果盤子”供應充足，老百姓餐桌更加豐富。



“我們用9%的耕地養活了近20%的人口，這是世界農業史上的奇跡，也充分體現了中國特色社會主義制度的優越性。” 韓長賦說。



農業現代化實現質的飛躍。70年來，農業生產從人拉牛耕、肩扛手提升級到依靠農業機械、無人機等現代裝備，農業生產方式發生革命性變化。截至目前，農業科技進步貢獻率達到58.3%，旱澇保收、高產穩產的高標準農田達到6.4億畝，糧食作物耕種收綜合機械化率已經超過80%，良種實現全覆蓋。



“三農”政策體系不斷完善。改革開放以來，實行家庭聯產承包責任制，建立農業補貼制度，第二輪土地承包到期後再延長30年，完善農村承包地“三權分置”辦法，搭建起農業支持保護和農村改革發展穩定的制度框架，這些重要的制度性成果將長期起作用，也將長期堅持。



“土地是農業之本，也是農民的命根子。中國農村改革從土地制度改革開始，下個階段深化農村改革將繼續堅持處理好農民和土地關係這條主線。” 韓長賦說。



開啟鄉村振興新篇章。兩年來，鄉村振興全面啟動，規劃體系、政策體系不斷完善，農村經濟、政治、文化、社會、生態和黨的建設在統籌推進。去年全國休閑農業和鄉村旅遊收入超過8000億元，農產品網絡銷售額接近3000億元。農村人居環境整治全面推開，開展了農村垃圾污水處理和廁所革命。

