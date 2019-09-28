若王金平披橘袍參選？蔡沁瑜：郭台銘會支持

郭台銘發言人蔡沁瑜。（中評社 洪德諭攝） 中評社台北9月28日電（記者 洪德諭）針對鴻海創辦人郭台銘與台北市長柯文哲的合作，郭發言人、永齡基金會副執行長蔡沁瑜受訪時表示，郭幫台灣民眾黨拍定裝照暫定在10月2日但還會做整體評估；與另一方前“立法院長”王金平的關係，蔡沁瑜指出，王那邊“大聯盟”的架構尚未完整成型還要再了解，不過王做決定郭都會支持，這樣初衷沒有改變，包括以親民黨籍投入2020大選，等王做決定再看怎麼配合。



郭台銘在宣布不參與連署選2020大選後，28日將在台北市三創文創園區舉行首場粉絲見面會首度現身，這場見面會吸引郭粉熱情參與，未演先轟動，限額1000名的入場資格在報名開始30分鐘就已額滿，14點開始的活動前一個小時就有大批粉絲排隊，多半都攜帶青天白日旗，有的還戴著郭台銘的青天白日旗帽，高喊郭台銘我們永遠支持你。出席者除了盧嘉辰外，郭家軍李縉穎，與將代表台灣民眾黨參與新北市第七選區的吳達偉均出席。



對於郭柯合作，蔡沁瑜透露，郭幫民眾黨拍定裝照暫定10月2日，但還會做整體的評估，畢竟提名不是很完整，是否僅針對第一批來拍，這部分研究一下。



談及合作方式，蔡沁瑜強調，大家是一個團隊一起做事，不會有派過來派過去的狀況；至於郭家軍成為民眾黨不分區？蔡沁瑜重申，加入不分區要掛民眾黨，是否適合需要從長計議。



與王金平合作方面，蔡沁瑜指出，目前保持密切聯繫，但王大聯盟的架構尚未完整成型還要再了解；媒體問若王披親民黨籍戰袍出征2020大選郭是否會支持，蔡沁瑜說，郭對王做決定都會支持，這樣初衷沒有改變，等王做決定再看配合。

