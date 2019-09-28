電影界推出“今天是你的生日”晚會

（來源：中國青年報客戶端） 中評社北京9月28日電／新中國成立70周年之際，國家電影局和中央廣播電視總台聯合主辦的“今天是你的生日——慶祝新中國成立70周年優秀你的國產影片特別推介”晚會，9月28日晚將在CCTV－3（綜藝頻道）、CCTV－6（電影頻道）首播，並且在10月2日晚於CCTV－3（綜藝頻道）、CCTV－6（電影頻道）重播，十一期間在CCTV－1（綜合頻道）重播，從光影中觀眾可以一睹新中國70年來發展的壯闊歷程，感受中國英雄的熱忱之心與中國電影人舉旗幟、聚民心、育新人、興文化、展形象的使命擔當。



晚會以2019年7部獻禮電影為線索，邀請了中國電影行業傑出的文藝工作者及社會熱點人物，來共同見證屬於中國電影事業的光榮與輝煌。2019年，中國電影人推出了一系列謳歌黨、謳歌祖國、謳歌人民、謳歌英雄的精品力作。晚會向觀眾重點推薦了即將上映的影片《攀登者》、《中國機長》和《我和我的祖國》。電影《攀登者》根據1960年和1975年中國登山隊兩次登頂珠峰的歷史改編，講述了方五洲和曲鬆林在氣象學家徐纓的幫助下，帶領李國梁、楊光等年輕隊員從珠峰北坡登頂的故事。電影《中國機長》以川航3U8633航班機組在生死關頭、緊急備降成都的“川航事件”為原型，傾力再現世界民航史上的壯舉，影片通過再現這份“中國驕傲”，為新中國成立70周年華誕獻上一份特殊的禮物。



電影《我和我的祖國》是中國電影人合力而作，藝術地展現了一幕幕令人熱淚盈眶、心潮澎湃的畫面，聯結起每個小“我”和“我的祖國”在每個歷史瞬間緊緊相依的記憶。通過生活在這片土地上，每一個善良、樸實、勤勉的中國人共同故事，來回望新中國70年的壯闊歷程。



此外參與推介的還有追尋紅色足跡的電影《決勝時刻》、《古田軍號》、《紅星照耀中國》，以及觀照當代英雄的《烈火英雄》。晚會以昂揚奮進的基調與頗具歷史厚重感的呈現方式推介影片，同時設置情景還原、主創採訪等環節，從內容到呈現全方位地向觀眾傳遞這些優秀電影所要表達的精神內涵。



值得一提的是，晚會從舞美到嘉賓的設置都極具“傳承”的意味。晚會邀請到了以於洋、王曉棠、田華、謝芳、祝希娟，牛犇、陶玉玲，黃婉秋，雷恪生、李明啟、斯琴高娃、楊靜、張目等人為代表的老藝術家，以及百餘位中青年電影工作者，體現了中國電影代代傳承的文化情懷；膠片式光影記憶的緩緩流動，也向觀眾生動地展現了中國電影與人民、祖國緊緊相扣的家國情懷。



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