洪秀柱：我們都是中國人　蔡為何不祭孔？

洪秀柱在台南孔廟外的街頭開講。（中評社 趙家麟攝） 中評社台南9月28日電（記者 趙家麟）參選台南市第六選區立委的中國國民黨前主席洪秀柱28日在台南孔廟外街頭開講，對民進黨、蔡英文火力全開。她強調“台南處處不中國”，我們都是中國人，但民進黨執政，改教科書，掩沒歷史真相，非常可怕；民進黨人在台南孔廟把人推倒，沒有基本待客之道，也害慘了台南觀光。



中國國民黨台北市議員羅智強，28日下午騎機車從台北拚了300公里到台南，就為幫助洪秀柱參選台南市第六選區立委（東區29里、仁德、歸仁、關廟、龍崎）。洪秀柱在台南孔廟外街口和羅智強合體同框，一邊網路直播、一道街頭開講，現場約有200餘人。



洪秀柱將近20分鐘的街頭演講，對民進黨執政及蔡英文火力全開。首先。她提醒928是教師節，“師者，傳道、授業、解惑也”，老師的地位是“天地君親師”，中華文化傳統裡老師是受到尊敬的，但現在教師節沒幾個人記得了，每年中央都有祭孔大典，但蔡英文沒有一次參加祭孔，“真想把蔡的老師找出來，問問這學生是怎麼教的。”



洪秀柱接著說，蔡政府推年改，想辦法刪減軍公教警等退休金，當年財政困難，薪水少，共體時艱，藉退休金彌補，這是政府的契約；蔡聲稱 放棄自己的政務官18%退休利息時說“不再領取18趴後，較沒能力捐給社會機構了”真是在“練瘋話”。



洪秀柱接著批蔡，最近講“護主權、拚經濟、顧民生”也是在“練瘋話”。試問，蔡上台3年就斷了7個邦交國，蔡要如何顧主權？



其次，民進黨口口聲聲要拚經濟，但台南觀光事業卻很淒滲；過去還在台南孔廟內把人推倒（指2008年時，大陸海協會副會長張銘清在台南孔廟內被當時民進黨市議員王定宇推倒），洪秀柱說，來者是客，要待之以禮，孔了說“有朋至遠方來，不亦樂乎！”如此待客，現在人家碰到台南就彎過去、不來了，要如何拚經濟。



洪秀柱接著說，兩岸要訂ECFA，民進黨的謝長廷就說“查甫找無工，查某找無尪，囝仔要去黑龍江”把兩岸經貿協議視為糖衣毒藥。現在，民進黨上台後又不敢停掉ECFA，把兩岸關係搞亂，拚經濟拚到兩岸阻絕、斬斷兩岸的臍帶。她前一天到台南工業區訪問時，業者都在哀哀叫。



洪秀柱強調“台南處處不中國！”我們在台南吃中國飯、中國餐、拜中國神、進中國廟，孔子、媽祖、關公都是中國人，我們也都是中國人，只是早來後代而已，台灣人與中國人沒有分別；但現在從節日開始，傳統尊師重道不談、傳統文化道德都沒了，開演唱會就三字經罵人，教育搞到這樣。



洪秀柱最後語重心長的說，我們為選舉在此造勢開講，但心裡的深處悲哀，台灣的下一代未來在哪裡？政權流失，很多事都會隨之而去，看到教科書可以改，歷史真相可以被淹沒，非常可怕，不知自己哪裡來，未來往哪裡去。2020選舉很重要，要把政權拿回來。