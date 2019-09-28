民進黨全代會開幕式結束 出席代表僅一半多

民進黨下午在圓山飯店舉行全代會。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北9月28日電（記者 黃筱筠）民進黨下午在圓山飯店舉行全代會，由於開幕式是明年“立委”以及“總統”造勢活動，出席的黨代表也等造勢結束後才離開，全黨黨代表總共人數應該是539人，但出席僅有290人，大約一半。而開幕結束後，接下來的黨代表大會因為沒有爭議提議，黨代表也幾乎都離開。



民進黨全代會一開始一個多小時開幕式，是為了黨內提名“立委”造勢，出席黨代表大約總數黨代表將近一半，但造勢時黨代表幾乎沒有先離開，開幕式一結束，黨代表才離開。這次全代會的黨代表提案也沒有特別爭議，派系也幾乎沒動員。



民進黨全代會也通過大會宣言，主體為“2020，台灣要贏”。全文以下：



2020年是台灣民主的關鍵時刻。綜觀國內外的政經情勢，美中貿易戰朝長期化趨勢發展，中國紅色滲透及反民主的威脅與日俱增，台灣正處在巨變的年代。面對即將到來的2020大選，為了守護台灣的民主自由，民主進步黨必須要贏，只有蔡英文連任成功，“立法院”席次過半，才能讓我們的民主政治穩步前進，台灣的生活方式得以確保。今天全代會通過的“社會同行 世代共贏”決議文，將是2020大選的戰略方針，全黨一致達成“社會同行以強化台灣，強化台灣以連結世界”的共同目標。



台灣人民齊心合力，共同創造了民主制度。雖然，推動結構轉型與建立制度必然會面對挑戰與困難，亦有讓民眾受到衝擊之處，但我們必定謹記與反省。這三年多來，蔡英文與府院黨執政團隊，秉持“以人為本”的理念進行制度革新，以創新及永續的價值，推動經濟發展新模式，施政的步伐從不懈怠。我們致力促進產業升級，加強投資台灣，穩定供電逐步推動能源轉型，改善了總體的投資環境，成功吸引台商回流，並創造許多優質的就業機會，讓國人共享經濟發展的成果。在政治革新方面落實“轉型正義”，制定“不當黨產處理條例”與“政黨法”，讓民主制度更為健全完善，實現政黨公平競爭。同時，為了均衡南北區域發展，我們透過公共工程與產業配置，加速建設台灣各個不同的角落。



民主進步黨2016年重返執政，最重要的是要讓國人的生活過得更好。我們從各方面著手提升薪資水準，為公部門的人員加薪，並年年提高基本工資，破除22K魔咒，進而帶動了全體薪資成長，也看到社會新鮮人起薪創新高。並且減輕薪資所得、中低所得，及育兒家庭的租稅負擔。同時，政府肩負起更多照顧國人的責任，為了減輕家庭育兒的負擔，推動0到5歲全面照顧，給予父母經濟支持，並提供孩子有品質的公共化托育。青年人對現狀的不滿意，我們充分體認到，因此投資青年的教育、就業與住宅，擴大投入公共資源，積極為青年開創生涯。為因應人口老化趨勢，讓老年人有好的照顧與生活品質，我們推動長照2.0建置服務體系，服務量能正以倍數不斷成長中。



外交與國防的鞏固，乃是捍衛國人生活的最前線。蔡英文與府院黨執政團隊，為守護主權的完整，致力於穩定兩岸關係，並建立了有史以來最好的台美關係。我們為了提升國防自主，推動“國機國造”、“國艦國造”的工程，重新凝聚國防航天的能量。我們看到，台灣正面臨來自四面八方的紅色滲透，故修訂了“國安五法”，以強化民主防衛機制，讓國人能夠安心，社會更加穩定。



民主進步黨從來不間斷地，推動台灣的民主化進程，而選舉更是一種淬煉的過程，僅管2018年的縣市選舉，飽嚐敗選的苦果，但我們尊重民主制度，並且不忘初衷，堅持創黨的精神與理想，將以“公平、永續、和體質強化”為目標，公、民協力的轉型治理模式為途徑，持續往前邁進。蔡英文三年執政有成，國人已能普遍感受到。同時，我們也要傳承不同世代的民主實踐經驗，厚植青年參與政治的實力，開創世代共贏的局勢，一步一步推進台灣成為亞洲民主國家的堡壘，貢獻於國際社會。



2020，台灣要贏！蔡英文是現階段與下階段，台灣最需要的國家領導人。民主進步黨2020的目標很明確，“總統”要勝選，“立委”一定要過半。民主進步黨不僅要團結強台抗中的最大力量，更要凝聚台灣的共同意志，因為2020的選舉結果，關係著台灣主權與生活方式的穩定發展，我們會在選戰成功之後，持續維護台灣的民主自由，捍衛進步價值與改革成果，以及普遍照顧社會經濟的脆弱群體，這是民主進步黨2020最重要的任務。