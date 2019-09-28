王國歡：祖國是我心中一首深情的歌

黑鴨子組合演繹《我親愛的祖國》，王國歡供圖 中評社北京9月28日電／“你是我的祖國，離開你的日子思念變得很長。你是我的祖國，提起你的發展驕傲填滿心房。你是我的祖國，有了你的呵護就能幸福安康。你是我的祖國，回到你的身旁感動填滿心房。中國我親愛的祖國，你用開拓進取刷新昨天的輝煌。中國我親愛的祖國，你能矢志不渝實現崇高理想……”在新中國成立70周年之際，黑鴨子組合（張繼心、楊茗淇、李美秀）推出原創獻禮歌曲《我親愛的祖國》。



《我親愛的祖國》用深情細膩的歌詞和優美的旋律謳歌新時代，表達了中華兒女對祖國的摯愛，對祖國日新月異的變化和取得的輝煌成就驕傲自豪。歌曲由著名音樂人王國歡填詞作曲，將在國慶期間推出。



王國歡的生日剛好也是10月1日，早在2019年1月他就萌生了為新中國70歲生日創作一首歌曲的想法。除了是送給祖國母親70歲生日的禮物，也是給自己的生日禮物。“作為一名文藝工作者，我想用歌曲的形式表達中華兒女對祖國的讚美和摯愛。”



王國歡曾創作過《你最美麗》《向幸福出發》等主旋律歌曲，都是以獨唱的形式呈現。這次請黑鴨子組合演繹，王國歡坦言，是因為她們翻唱過《我和我的祖國》，深情的演唱讓王國歡感動。



《我和我的祖國》是王國歡非常喜歡的一首歌。他希望自己能創作出像它一樣的經典之作。“《我和我的祖國》詞作者張藜老師是我崇拜敬仰的一位老師，2007年7月我曾經帶著我的歌詞作品登門向他請教，多年來我一直在努力。這次即將推出的作品也是致敬張藜老師，希望大家喜歡《我親愛的祖國》。”王國歡說。



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