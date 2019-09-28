韓國駐華大使張夏成訪問人民大學並發表演講

中評社北京9月28日電／韓國駐華大使張夏成27日到訪中國人民大學，就攜手共建和平繁榮的韓中關係和朝鮮半島發表演講。



張夏成說，韓中是近鄰，兩國交流歷史源遠流長。自1992年建交以來，韓中關係在各領域實現了史無前例的飛躍發展，貿易規模擴大了約43倍，人員往來增加了約100倍。2008年韓中關係提升為戰略合作夥伴關係，兩國在政治和安全等領域一直保持著緊密合作。他指出，繼2017年12月韓國總統文在寅對中國進行國事訪問以後，韓中高層交流頻繁，文化領域雙向交流也十分活躍。



張夏成強調，今年是大韓民國臨時政府成立100周年，也是“3·1運動”100周年，為了保護和管理在中國的韓國獨立運動史跡，中國政府一直付出了很多辛勞，借此機會向中方表示誠摯的謝意。



張夏成說，如今，中國是韓國的第一大貿易夥伴國，韓國是中國的第三大貿易夥伴國。韓中已成為彼此經濟發展進程中不可或缺的重要組成部分。近來，中國不但在人工智能、無人機等很多領域都擁有領先的技術水平。在生態環境、生物醫藥、保健醫療、食品安全等提高國民生活質量領域，韓中兩國有很大的合作空間。



在談及朝鮮半島和平進程時，張夏成說，近一年半時間裡，韓朝關係牽動了朝美關係的改善，並帶動了三大趨勢。一是2018年4月27日在板門店舉行的韓朝領導人會晤推動了6月12日朝美首腦新加坡會晤；二是2018年9月19日平壤韓朝領導人會晤帶動了今年2月在河內舉行的朝美首腦會晤；三是韓朝美板門店會晤後直至現在的趨勢。如今，朝鮮半島和平局勢已經從涓涓細流成為了不可逆轉的時代潮流。我們要堅定不移地克服重重難關，為實現更高目標不斷作出努力。張夏成強調，中國一直堅持朝鮮半島問題和平解決的原則，並持續發揮建設性的作用。



張夏成說，發展韓中關係是大勢所趨，兩國關係發展潛力無窮無盡。只要韓中兩國同心協力作出努力，就會共同開啟世界和平繁榮的新時代。



2015年，張夏成大使曾作為訪問教授在人民大學教了一個學期的課。此次時隔4年，作為韓國駐華大使再次訪問人民大學，張夏成坦言，這讓他又有一種新的感受。他寄語學生們，人民大學是名副其實的中國最高學府之一，期待各位成為為東北亞和平與繁榮做貢獻的優秀人才。中國著名的一首民歌《青春舞曲》中有一句：“青春小鳥一去不回來”。希望各位珍惜每一寸光陰，譜寫一段燦爛輝煌的芳華人生。



（來源：人民網－國際頻道）