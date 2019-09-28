“創意護衛大運河”行動在倫敦啟動

中評社北京9月28日電／由中華人民共和國文化和旅遊部產業發展司指導、北京國際設計周有限公司主辦的“一帶一路”城市設計周倫敦站推廣活動於2019年9月25日至10月6日在英國倫敦時尚與面料博物館舉辦。



作為此次倫敦站推廣活動的重要內容之一，9月26日，北京國際設計周聯合蘇州國際設計周共同發起的“創意護衛大運河”行動，在倫敦時尚與面料博物館舉辦“2020威尼斯建築雙年展中國城市館主題展覽‘中國大運河’研討會”，研討會邀請到眾多國際學者、專家，一起就“京杭大運河的保護性開發”、圍繞“全球化與文化傳承與創新”，展開充分討論。作為“創意護衛大運河”行動的公益大使，著名青年演員陳學冬從奧地利拍攝現場趕來參與了今天的研討會，迎來了當地媒體、留學生的高度關注。



北京國際設計周有限公司項目運營事業部總經理張秀菊表示，“創意護衛大運河”行動是此次倫敦站活動的一大亮點，也是北京國際設計周、蘇州國際設計周計劃於2020年共同合作威尼斯雙年展中國城市館的年度主題“京杭大運河”的重要組成。自2014年京杭大運河成為世界文化遺產後，大運河的保護、開發一直是運河沿線城市的重中之重。



2019年，作為京杭大運河沿線的重要文化城市，北京國際設計周、蘇州國際設計周共同提出“創意護衛大運河行動”計劃，旨在聯動大運河沿線城市，共同推動包括環境保護、非遺傳承、文化旅遊等與“大設計、新經濟”密切相關的城市命題。



威尼斯建築雙年展中國城市館策展人米伽樂（Michele Brunello）、著名設計師緣詩道 （Jan Stael von Holstein）對水岸城市的城市更新與文化傳承提出了獨到的看法。他們認為河岸城市應該學會重新“面向城市”，讓市民的注意力回到河道上。談及京杭大運河與區域一體化經濟的意義，著名設計師姚映佳表示，最偉大的創新，是構建未來的價值觀，但是未來的基石是對歷史的不斷回溯研究，流淌千年的大運河文化，就是一部值得仔細研讀的活歷史。年輕設計師要運用好技術、人才，打破自己的認知壁壘，尋找以設計為大運河文化賦能的切入口，更好的推廣與保護大運河，這也是歷史賦予我們這一代設計師的責任。



作為“創意護衛大運河”行動的首位公益大使，著名青年演員陳學冬在認真聆聽了多位專家、學者的發言後，他表示，作為一個浙江籍藝人，對有著2500年的京杭大運河有著先天的親切感，這條古老的水道顯示了中國古代先民的智慧、想象力和行動力，是中華歷史發展的偉大見證之一。他表示今天的中國年輕人要學會用創意保護好大運河的生態環境、文化環境，讓大運河成為世界文化遺產可持續發展的中國示範。他提議沿河城市的政府能多為年輕人建設國際青年社區，讓年輕人有機會組建、組合、組織自己的社區，同時他還建議更多的年輕人在沿河城市開設一些有意思的線下創意商業，他願意在線上幫助這些業態形成良性互動。



同期，此次“一帶一路”城市設計周倫敦站推廣活動的主題展覽，由北京國際設計周聯合蘇州國際設計周以及合作夥伴倫敦時尚與面料博物館共同策劃的“與東方傳統對話－中國文創城市設計展”也正在倫敦時尚和面料博物館舉辦中。



（來源：人民網－國際頻道）