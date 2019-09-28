聯合國前秘書長潘基文評“一帶一路”

中評社北京9月28日電／由中國青島市商務局與韓中人才開發院聯合主辦的“一帶一路與可持續發展研討會”日前在韓國首爾舉行。聯合國前秘書長潘基文在論壇上指出，共建“一帶一路”助力實現可持續發展目標。



潘基文說，中國政府把落實聯合國2030年可持續發展議程納入“十三五”規劃，在國際社會上起到了突出的示範作用。而中國提出的共建“一帶一路”倡議，其共商、共建、共享的理念及發展方向，與2030年可持續發展議程高度契合。作為一個重大區域性國際合作平台，“一帶一路”為推動實現可持續發展目標作出了重要貢獻。



青島市商務局局長趙士玉在研討會上做了關於“打造一帶一路國際合作新平台”的主旨演講，其中關於青島在“一帶一路”戰略中的“雙節點”城市定位引發了潘基文的關注。



潘基文指出，可持續發展離不開韓中間的經貿合作，青島是在韓國知名度很高的城市，是韓國企業在中國投資最密集的城市。作為共建“一帶一路”戰略的重要節點城市，青島應把握歷史機遇，充分發揮得天獨厚的區位優勢，加強與韓日等國家的經貿及文化交流，帶動周邊國家也積極參與到“一帶一路”這個宏偉的世紀藍圖中。相信青島在一帶一路國際合作中將發揮更大的作用。



適逢中國國慶佳節，潘基文對新中國成立70周年表示祝賀，並高度評價了新中國成立以來取得的巨大成就和對世界和平與發展做出的重要貢獻。



此次研討會是第20屆世界知識論壇的組成部分。9月25日至27日舉行的世界知識論壇以“知識革命5.0——推進人類繁榮的洞察力”為主題，共吸引了來自全世界30多個國家的近5500名人士與會。



（來源：人民網－國際頻道）