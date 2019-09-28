合肥中歐班列今年發運達300列

中評社北京9月28日電／“嗚——嗚——”伴隨著高亢響亮的鳴笛聲，今年合肥中歐班列第300列27日從合肥發車。今年合肥中歐班列發運車次同比增長近200%，同時，運輸貨物從起初的服裝、柳編工藝品等，到如今的家電、汽車、傳感器等產品，貨物品類不斷豐富。



27日，合肥中歐班列第300列發車儀式在合肥貨運中心北站物流基地舉辦。據合肥國際內陸港有限公司有關負責人介紹，2014年合肥—阿拉木圖中歐班列首發以來，合肥中歐班列從無到有，快速發展，近兩年更是呈加速增長態勢。2018年合肥中歐班列共發運182列，超出前4年發運總和，回程班列同比增長近十倍。截至9月27日，2019年安徽中歐班列累計發運300列，同比增長199.24%。



安徽中歐班列開行從最初的每月一列，到目前的每周6－7列。同時，運輸貨物品類更豐富，從最初的服裝、柳編工藝品等輕工業產品，到如今的冰箱、洗衣機等白色家電，以及汽車、太陽能光伏、傳感器、機器人等高科技產品的“安徽產”“合肥造”產品。同時，開行線路不斷遞增，現已開通合肥到阿拉木圖、德國杜伊斯堡、德國漢堡、烏茲別克斯坦塔什干、俄羅斯明斯克、俄羅斯新西伯利亞等去向。



（來源：新華網）