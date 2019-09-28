長三角地區簽訂種業一體化戰略合作框架協議

中評社北京9月28日電／為共同推進長三角地區農作物種業發展，27日，上海、江蘇、浙江、安徽等三省一市種子管理部門創新機制，在浙江省嵊州市簽訂《長三角地區種業一體化戰略合作框架協議》。



根據協議，三省一市將在推進品種創新與協作攻關、推進品種管理數據共享、推進農作物新品種協同推廣、推進農作物良種繁育和供應聯合保障、打造規範有序合作競爭的種業發展環境、建立長三角種業發展工作協調機制等多個方面開展合作。



在推進品種創新與協作攻關方面，三省一市將加快長三角地區品種創新步伐，引導和組織各省市科研育種單位、企業開展合作育種攻關，聯合申報重大項目、重大成果，交流育種創新經驗，推進育種資源共享，成果共享。



在推進品種管理數據共享方面，三省一市將加強品種管理工作溝通交流，建立同一適宜生態區省際品種區試、備案、認定等試驗數據，以及品種審定、撤銷審定、推廣面積等情況互通共享機制，優化工作機制，簡化省際有關品種管理辦事程序。



同時，三省一市還將推進農作物良種繁育和供應聯合保障，推進長三角地區種子生產基地建設，研究落實跨區基地享受當地優惠扶持政策；互通有無，加強區域內種子供需預測預警和餘缺調劑，提高區域良種保障供應能力，共同應對自然災害和市場風險。



此外，根據協議，三省一市還將強化溝通協作，加大新品種權侵權打擊力度，強化種子質量監督檢查等種子市場監督；開展聯合執法檢查，推進跨區域涉種案件的聯合查處，共同營造良好的種業市場經營秩序，促進種業健康可持續發展。



（來源：新華網）

