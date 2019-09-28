用“備飛”女飛行員視角展示“護航精神”

（來源：新華網） 中評社北京9月28日電／英姿颯爽、英武靚麗，中國空軍女飛行員的地位在國人心中占據著無可比擬的地位。



2015年9月3日紀念抗戰勝利70周年閱兵式上，2名女殲擊機飛行員駕駛戰機與由一架空警2000預警機和8架殲10護衛機編成的“藍天儀仗隊”一起接受了人民的檢閱，絲毫不輸男兒本色的兩名“空軍掌上明珠”用實力與雄姿向世界展現了中國女空軍的非凡力量。



作為電影《我和我的祖國》七個故事中唯一以女性為主角的故事，文牧野執導的《護航》以“備飛”女飛行員的獨特視角再現了紀念抗戰勝利70周年閱兵式，以細膩的情節描述彰顯中國空軍女飛行員巾幗不讓須眉的颯爽英姿。日前，導演文牧野與主演宋佳接受新華網專訪，講述女飛行員們重任背後的“護航精神”。



宋佳：空軍基地體驗學習，被竪大拇指感動落淚



“我記得那天在家里和家人們一起看閱兵式，女兵儀仗隊方陣一出來，就覺得‘哇’太帥了，讓我看到了當代女兵們獨特的精神魅力，很震撼”，宋佳在回憶紀念抗戰勝利70周年閱兵式時興奮地說道。能夠在大銀幕上演繹這樣一個讓自己崇拜的角色，宋佳感慨“那種感覺很奇妙”。



這樣一個充滿神聖感與責任感的角色讓宋佳倍感珍惜，為了能夠完美的塑造好中國女飛行員們獨有的風姿，展現大國下中國軍人的力量與精神，宋佳特意去空軍基地進行了實地訓練和學習，參觀女飛行員們的訓練並且與她們一起吃飯交流，力圖最大限度上為觀眾們還原中國女飛行員們的真實起飛日常。



和她們近距離接觸後，宋佳發現生活中的她們特別可愛，她們也很愛美，“女飛行員們還向我分享談戀愛的種種小插曲，和工作中的那種嚴肅、謹慎形成了反差萌。”



但是當她們真正的投入訓練時，那種內心的堅毅和勇敢又格外令人震撼，尤其是在多番體驗過空中女飛行員們必須要經歷的超負荷訓練後，宋佳對女飛行員們更是肅然起敬。

