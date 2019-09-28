　深圳城市推介會在西班牙舉行

中評社北京9月28日電／深圳城市推介及交流座談會當地時間26日在深圳市的姐妹城市西班牙巴塞羅那市近郊舉行。深圳海外聯誼會副會長範坤出席推介會並致辭，加泰羅尼亞大區特派員胡利安·費爾南德斯、羅卡市市長阿爾貝特·希爾、巴塞羅那中小企業協會會長維克多·坎普德拉克雷烏，西班牙深圳總商會會長戚麗玲等中西各界友好人士近200人出席了活動。



範坤在推介會上介紹了深圳的發展情況，他表示，1979年，中國啟動“改革開放”設立經濟特區時，深圳還是個小小的“漁村”。現如今，深圳已發展成為一個管理人口超過2000萬（常住人口1300萬）的特大城市，由昔日的邊陲小鎮發展成為全國乃至全世界經濟發展最快的城市之一，創造了舉世矚目的“深圳奇跡”。2018年，深圳生產總值突破2.4萬億元，同比增長7.5%，總量居亞洲城市第五。



同一天，在中西各界來賓的見證下，西班牙深圳總商會正式揭牌成立，西班牙雙麗集團董事長戚麗玲擔任總商會首屆會長。



中國駐巴塞羅那總領事林楠出席商會成立儀式並致辭。她表示，期待總商會能夠加強中西企業界的交流合作，特別是利用好加泰羅尼亞地區的經濟優勢，為推動西班牙企業更好參與“一帶一路”相關合作，為加強中西經貿合作貢獻智慧和力量。



範坤在成立儀式上表示，西班牙深圳總商會的成立，既是里程碑，也是新起點。他表示，希望西班牙深圳總商會能夠扎實工作，發揮作為深圳與西班牙之間的橋梁、紐帶作用，成為深圳改革發展的參與者、建設者、推動者，共同譜寫新時代深圳的新篇章；期望西班牙深圳總商會為促進旅西華人社區發展、增加中西人民友誼、促進祖國和平統一、實現中華民族偉大復興中國夢作出更大貢獻。戚麗玲表示，商會將通過“凝結僑心，匯聚僑力”， 匯集大量優秀的在西華人華僑、企業家、學者等來推動西班牙與深圳之間的交流，推動兩地間在經濟、科技、貿易、工商、文化、教育等多領域的友好合作，為全球化背景下的深圳企業國際化以及西班牙企業以深圳作為窗口進入中國市場搭建平台，促進兩地在產業、人才、項目、資金等方面的合作和交流，攜手共發展，為各行各業的精英人才架起溝通的橋梁，在最大程度上為兩地人民謀福利。



當天，廣東省歸國華僑聯合會、上海市歸國華僑聯合會、浙江省人民政府僑務辦公室、深圳市人大常委會外事僑務工作委員會、深圳市人民對外友好協會、深圳市歸國華僑聯合會、溫州市人民對外友好協會、義烏市人民對外友好協會、永嘉縣人民政府僑務辦公室等國內有關單位以及來自世界各地的兄弟協會、僑團向西班牙深圳總商會發來了賀電。



（來源：人民網）