美烏“通話門”之後，白宮高度保護敏感通話

中評社北京9月28日電／吃一塹長一智？美國總統特朗普與烏克蘭總統澤連斯基的通話內容洩露事件後，白宮也迅速作出反應。據美國有線電視新聞網（CNN）9月28日報道，消息人士透露，近日，白宮開始限制獲取特朗普與俄羅斯總統普京、沙特王儲穆罕默德·本·薩勒曼的通話記錄。



報道稱，與特朗普存在爭議關係的領導人通話是白宮助手們需要重點關注的目標，他們通常會採取特別措施，以防止通話內容外洩。消息人士稱，目前，存儲通話記錄的電子系統中，沙特與俄羅斯通話內容的訪問權限均被嚴格限制。



一位消息人士介紹，在特朗普與沙特王儲的通話後，通常能夠接觸到對話記錄的官員卻一份通話記錄都沒看到。特朗普政府一名前官員也提到，特朗普與普京的通話記錄也受到了嚴格限制。



不過，CNN表示，目前尚不清楚白宮助手是否將沙特及俄羅斯方面的通話記錄與烏克蘭的通話內容存儲在同一個高度保密的電子系統中。儘管此前有官員透露，3國的通話記錄都被存儲在這套電子系統中。



美國一名情報界人士今年8月檢舉特朗普在與澤連斯基的電話通話中以軍事援助為籌碼施壓對方調查拜登父子，特朗普政府隨後阻攔國會知悉相關情況。這一“電話門”事件震動美國朝野。民主黨人指責特朗普濫用職權謀求個人利益以及尋求外國勢力干預美國總統選舉。佩洛西24日宣布，眾議院將啟動針對特朗普的彈劾調查。



在輿論壓力下，美國白宮25日公布特朗普與澤連斯基今年7月一次電話通話的記錄。記錄顯示，特朗普在電話中稱拜登曾干預烏克蘭司法，導致烏克蘭檢察機關有關拜登之子亨特的調查結束。特朗普表示希望烏方調查此事，並表示會讓自己的私人律師和美國司法部長聯絡澤連斯基。



烏克蘭方面也在第一時間對這場“通烏門”風波做出回應。正在出席聯合國大會的澤連斯基25日出面回應此事稱，“我是一個獨立國家的總統，沒有人可以向我施壓。”



（來源：環球網）