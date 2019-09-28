帛琉、諾魯總統來台轉機相挺　蔡英文將宴請

諾魯總統安格明在聯合國大會結束後轉機來台，晚間接受蔡英文宴請。（取自外交部推特） 中評社台北9月28日電（記者 黃筱筠）台灣日前連續一週內斷了兩個太平洋邦交國，“外交部”今天特別發佈新聞稿表示，台灣太平洋邦交國帛琉總統雷蒙傑索（H．E． Tommy Remengesau Jr．）與諾魯總統安格明（H．E． Lionel Aingimea）於28日凌晨搭機自美國抵台轉機，“外交部長”吳釗燮親自接機歡迎邦交國元首過境，蔡晚間也將宴請諾國元首。



外部長吳釗燮表示，首先感謝雷蒙傑索總統與安格明總統於本年聯合國大會（UNGA）中均為台灣有力執言，支持台灣的國際參與，台灣政府與人民銘感在心。吳更歡迎安格明總統上任後首次來台，並邀請安格明擇期正式來台進行國是訪問。帛琉總統於同日午間搭機返回帛琉，諾魯總統則前往台北接受吳部長午宴。



吳釗燮於午宴中強調，台諾關係歷久彌堅，雙邊合作成果豐碩，高層交流密切，蔡英文曾於今年3月訪問諾魯；諾魯總統也曾於今年元月來台灣，並於8月與吳部長在“太平洋島國論壇”（PIF）會晤；諾魯國會議長也於8月率團來台參加亞太國會議員聯合會（APPU）年會。



吳釗燮表示，感謝諾魯在去年主辦太平洋島國論壇時，不畏中國壓力，堅持維護台灣代表團與會待遇與尊嚴。安格明總統並重申代表諾魯政府與人民感謝台灣多年來的援助，未來必將堅定支持台諾邦誼。安格明等人訂於同日晚間接受蔡英文晚宴後搭機離台。