陳水扁出席民進黨黨慶活動　卓榮泰陪同

陳水扁在黨主席卓榮泰等人陪同下出席黨慶活動。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北9月28日電（記者 鄭羿菲）民進黨28日下午在民進黨中央旁封街舉行33週年黨慶，陳水扁、兒子高雄市議員陳致中在下午4點出現在民進黨部，陳水扁5點10分在民進黨主席卓榮泰、“立委”柯建銘陪同下出席台灣派對活動，現場有穿著一邊一個行動聯盟背心的民眾熱情喊“陳水扁“總統”加油”，也有熱情民眾上前擁抱陳水扁十多秒。陳水扁在現場沒有受訪，僅回答謝謝。



此次民進黨慶主軸是“台灣派對—世代共舞”，整個活動3點開始，封街北平東路約200公尺長、400步距離作為會場舉辦活動，這也是自去年台北市長選舉後在台北市少數舉辦的大型活動，因此人潮觀察成為民進黨是否受到民眾歡迎的指標。



不過台北市今天從凌晨就下起滂沱大雨，儘管雨勢有變小，但仍不間斷，使得民進黨部即便鄰近週末年輕人常出沒的“華山文創園區”旁，但現場人數不超過百人，台灣派對的舞台前塑膠椅坐得零零落落，恐怕是民進黨大咖們幾乎都前往圓山飯店參與全代會，所以導致沒有黨籍幹部動員民眾，民進黨慶整個看起來十分冷清。



民進黨慶大約3點開始至晚上8點，安排了包括勞動服務、楊秀卿與feat胖兄弟、1976、二本貓、隨性樂團、董事長樂團、大支等團體開唱演出。