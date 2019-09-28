印尼馬魯古安汶地震已造成23人死亡

中評社北京9月28日電／據印尼減災署消息，26日印尼馬魯古安汶地震已經造成23人死亡，另有100多間房屋受損。



印尼總統佐科維下令軍方、警方和國家減災署對馬魯古安汶地震災民提供幫助。根據初步統計，地震災區有171所房屋受損，其中59所嚴重損壞，45所中度損壞和67所輕微損壞。



（來源：央視新聞客戶端）