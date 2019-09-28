澳大利亞中小學校長團訪問孔子學院總部

中評社北京9月28日電／9月27日，澳大利亞昆士蘭州教育代表團訪問孔子學院總部，介紹孔子課堂教學情況，表達進一步開展漢語教學的需求。



代表團成員包括昆士蘭州11所中小學的校長和副校長，通過昆士蘭科技大學孔子學院“教育工作者訪華團”項目，由昆州教育部全額資助國際旅費來華參訪。



代表團一行首先參觀了孔子學院總部文化體驗中心。在隨後的交流會上，昆士蘭科技大學孔子學院院長安東尼·巴納特代表校長們，對孔子學院總部、江蘇省教育廳和江蘇師範大學的支持表示感謝。他高度評價孔子學院和漢語教師志願者為推動昆州漢語教學作出的卓越貢獻。他介紹說，昆士蘭科技大學孔子學院開展的“漢語＋職業技能”項目已成功試點，近兩年內將在4所孔子課堂和教學點鋪開，學生們在高中階段可以選擇接受旅遊、酒店等領域職業漢語培訓，獲得證書，為進入就業市場增加競爭力。



玉龍港州立中學執行校長羅賓·雷納介紹了昆士蘭州偏遠地區的第一所孔子課堂——玉龍港州立中學孔子課堂建立7年來的運營情況，當地學生通過孔子課堂第一次有了接觸多元文化的機會，提升了語言能力。該孔子課堂還作為布里斯班北部的漢語教學中心，為周邊中小學開展漢語教學和中澳文化交流活動提供支持。



桑尼班克山州立學校副校長邁克爾·洛伯分享了該校與“姐妹學校”北京小學“友誼計劃”的故事。一對澳州兄妹先後通過該計劃來北京，受到不同的寄宿家庭同樣熱情的接待。兄妹又在布里斯班接待了這兩個北京家庭。不僅中澳家庭的孩子結成了跨國的兄弟姐妹，兩個北京家庭也因此成了好朋友。“這件事真正的讓我們的生命變得更好，”這對兄妹的澳洲媽媽這樣評價。邁克爾·羅伯總結說，“好朋友是通往未來的路”。



特殊教育學校校長蘇珊·奧馬爾激動地表示，因為得到玉龍港州立中學孔子課堂的支持，她負責的特殊教育學校學生們第一次有了學習外語的機會，此次中國之行再次刷新了她對中國的認知，讓她迫不及待地希望與昆州政府分享感受和心願。孔子學院和孔子課堂項目給了她希望，讓殘障孩子們也能接觸到外面的廣闊世界。

