央行再提加大逆周期調節力度

中評社北京9月28日電／央行網站27日消息，中國人民銀行貨幣政策委員會9月25日召開2019年第三季度（總第86次）例會。會議指出，加大逆周期調節力度，下大力氣疏通貨幣政策傳導，靈活運用多種貨幣政策工具，完善貸款市場報價利率形成機制等。



加大逆周期調節力度



會議認為，要繼續密切關注國際國內經濟金融形勢的深刻變化，增強憂患意識，保持戰略定力，認真辦好自己的事。創新和完善宏觀調控，加大逆周期調節力度，加強宏觀政策協調，形成合力。穩健貨幣政策要鬆緊適度，把好貨幣供給總閘門，不搞“大水漫灌”，保持廣義貨幣M2和社會融資規模增速與國內生產總值名義增速相匹配，保持物價水平總體穩定。



東方金誠報告指出，展望未來，加大貨幣政策逆周期調節力度的政策方向已經明確，針對製造業、民營及小微企業的定向滴灌政策還會持續發力，後期M2、社融和信貸增速有望出現趨勢性回升。



中信證券固定收益首席分析師明明表示，貨幣政策要關注三個要點：短期穩當前，加強逆周期調節，保持廣義貨幣M2和社會融資規模的增長速度和名義GDP增長速度大體相當、大體匹配，堅決不搞“大水漫灌”；中期注意保持杠杆率穩定，使得整個社會的債務水平處於可持續水平；長期加大結構調整的力度，下大力氣疏通貨幣政策的傳導機制，以改革的方式降低企業的融資成本，推動經濟高質量發展。



會議強調，全面做好“六穩”工作。靈活運用多種貨幣政策工具，保持流動性合理充裕。深化利率市場化改革，完善貸款市場報價利率形成機制，推動實際運用，保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定，促進經濟持續健康發展。



（來源：中國證券報）