“衝浪”5G時代　我們需要5G思維

中評社北京9月28日電／中國移動5G商用預約活動近日全面上線。客戶可通過短信、“中國移動”APP、掃二維碼三種方式參與預約，享受5G手機優惠購、5G套餐折扣享、5G業務鮮體驗等“三重”好禮。以上三重好禮，均存入預約客戶的“5G錢包”。中國移動稱，未來，“5G錢包”將成為客戶獲取5G各項優惠和權益的入口。



隨著5G商用步伐的加快，運營商都在想方設法推出新的產品，以期既能夠為自身帶來經濟效益，也能夠為用戶提供便利的服務。“5G錢包”的推出就是運營商在運營、服務方面的一個嘗試。它最後的使用效果如何，現在還不能確定，但作為5G商用之路上的一個新產品，有其自己的價值。



技術的發展，會給社會帶來很大的改變。以前的手機只能打電話、發短信，現在手機可以語音、視頻、導航……通信技術的發展，催生了許多新生事物，如，產生了大量手機APP，為人們的工作、生活帶來了極大的便利。另外，人工智能技術也得到較大的發展。



5G最大的優勢就是速度快。數據顯示，5G的最快網速將比4G快10到100倍，曾經下一部高清電影需要幾十秒，用5G只需要1秒。可以預見，進入5G時代，電子信息技術會將更廣泛的改變傳統產業，將會產生一系列新生事物，催生很多新產業、新業態、新模式。這種趨勢不以我們的意志為轉移，而是必然的方向。因此，在5G時代，要培養5G思維，不斷適應技術的發展，貼近技術的需求，才能贏得更好的發展機遇。



對創業者來說，如果擁有5G思維，主動選擇與5G靠近，那麼在創業方向上，一定程度上與大潮流是一致的，這樣成功的可能性或許會大一些。對企業來說，如果擁有5G思維，將科技創新的方向與5G結合起來，這樣可能更能貼近市場的需求，在競爭中處於有利位置，對企業的長遠發展大有裨益。對高校、科研院所來說，以前進行的一些研究和未來要進行的一些研究，尤其是與5G有關的研究，該刹車的要刹車，該打方向盤的要打方向盤，及時將5G因素考慮進來。這樣的研究才有生命力，才符合科技發展的方向，否則，研究得越深，就偏離主流方向越遠。

