貴州一教師為殘疾學生建“一人學校”

（來源：北京青年報） 中評社北京9月28日電／今年9月新學期開始的時候，距離貴州務川縣城30公里外的沙壩村申家堡一所特殊的學校又開始上課了。村裡的這所學校沒有氣派的校門、寬敞的操場、漂亮的教學樓，而只有兩間青瓦房，整個學校裡也只有一位老師和一名學生。



北京青年報記者了解到，這所學校是當地小學老師闞南忠為10歲的殘疾兒童申曉燕專門建的。申曉燕因患有小兒麻痹症，父母也患有殘疾，當地政府部門為申曉燕一家提供低保等生活保障，闞南忠作為幫扶教師於2018年歷時三個月建成了這所學校，當年9月申曉燕開始了自己的學習生涯。



8歲的申曉燕



想背新書包去教室讀書



2016年秋，闞南忠參加了務川縣的教育扶貧，是申小容的輔導教師。一天中午，申小容向學校老師哭訴稱自己無法再上學了，家裡的父母和妹妹需要照顧。得知情況後，學校老師組織家訪到申小容家裡發現，一家四口均是殘疾，生活無法自理。



很快，當地鎮政府和學校組成幫扶團，六個人輪流為申小容家提供幫助。闞南忠第三次去申小容家裡的時候聽到了申家姐妹的一番對話：8歲的妹妹申曉燕抱著姐姐申小容哭著說：“我要進城讀書，我要像你那樣去教室，背上新書包，和小朋友玩。”這一幕觸動了闞南忠。



“不想讓一個孩子掉隊，讓申曉燕也能上學。”闞南忠產生了這樣的想法。但這個想法也面臨著實際的問題。申曉燕家距離學校有30多公里路，上學路途遙遠路況不好。而申曉燕患有小兒麻痹症，身高只有60多厘米，不能正常走路，從小就依靠手扶板凳行走。

