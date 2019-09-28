江蘇省體育局原副巡視員陳柏被開除黨籍和公職

中評社北京9月28日電／據江蘇省紀委監委消息：經江蘇省委批准，江蘇省紀委監委對江蘇省體育局原副巡視員陳柏嚴重違紀違法問題進行了立案審查調查。



經查，陳柏違反政治紀律，對抗組織審查；違反中央八項規定精神，違規收受禮金、消費卡；違反廉潔紀律，違規借用管理和服務對象車輛；違反生活紀律，造成不良影響；利用職務上的便利，為他人提供幫助，並非法收受巨額財物，涉嫌受賄犯罪。



陳柏身為黨員領導幹部，喪失理想信念，私欲膨脹，道德敗壞，毫無底線，對黨不忠誠、不老實，嚴重違反黨的紀律，並涉嫌違法犯罪，且在黨的十八大後不收斂、不收手，不知敬畏，性質惡劣，情節嚴重。依據《中國共產黨紀律處分條例》《中華人民共和國監察法》等有關規定，經省紀委常委會研究並報省委批准，決定給予陳柏開除黨籍處分；由省監委給予其開除公職處分；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴。



陳柏簡歷



陳柏，男，漢族，1959年11月出生，江蘇濱海人，大學本科學歷，1983年7月參加工作，1988年4月加入中國共產黨。



歷任南京體育學院田徑隊教練員、省體育服務中心廣告部主任、省體彩中心主任、省五台山體育中心主任等。2008年11月任南京體育學院副院長；2009年11月任南京體育學院副院長兼省體育局訓練中心主任；2015年9月任省體育局副巡視員。



（來源：中央紀委國家監委網站）