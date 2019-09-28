陳水扁回民進黨中央黨部　卓榮泰等熱情接待

陳水扁發表簡短談話。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北9月28日電（記者 鄭羿菲）民進黨28日下午在民進黨中央旁封街舉行33週年黨慶，陳水扁在民進黨主席卓榮泰、“立委”柯建銘、秘書長羅文嘉、陳水扁兒子民進黨高雄市議員陳致中陪同下參觀民主進步展覽，參觀過程不僅多次停下與卓、柯交談，也停下腳步說話，過程約20分鐘。



在陳水扁參觀展覽過程中，羅文嘉先向媒體說等等讓陳水扁說話，媒體記者一片譁然，趕緊把麥克風從後面運到前面堵麥。記者反問陳水扁能說話？羅文嘉笑了笑搖搖頭，態度曖昧，接著就上前跟陳水扁“溝通”。



陳水扁說，恭賀民進黨33歲黨慶生日快樂，他非常高興能夠回到睽違十一年的民進黨中央黨部，非常開心也百感交集，感觸很多，感謝大家關心。



此次民進黨慶主軸是“台灣派對—世代共舞”，整個活動3點開始，封街北平東路約200公尺長、400步距離作為會場舉辦活動，這也是自去年台北市長選舉後在台北市少數舉辦的大型活動，因此人潮觀察成為民進黨是否受到民眾歡迎的指標。



不過台北市今天從凌晨就下起滂沱大雨，儘管雨勢有變小，但仍不間斷，使得民進黨部即便鄰近週末年輕人常出沒的“華山文創園區”旁，但現場人潮不超過百人，台灣派對的舞台前塑膠椅坐得零零落落，恐怕是民進黨大咖們幾乎都前往圓山飯店參與全代會，所以導致沒有黨籍幹部動員民眾，民進黨慶整個看起來十分冷清。



民進黨慶大約3點開始至晚上8點，安排了包括勞動服務、楊秀卿與feat胖兄弟、1976、二本貓、隨性樂團、董事長樂團、大支等團體開唱演出。