包場看白色恐怖劇情電影　韓國瑜透露三意涵

在電影播放前，韓國瑜致詞。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄9月28日電（記者 蔣繼平）中國國民黨2020參選人、高雄市長韓國瑜，下午前往台鋁MLD觀賞講述有關國民黨過去戒嚴與白色恐怖的電影，引起熱議。外界好奇韓國瑜的觀後感，但散場時，韓守口如瓶不肯透露任何意見。



韓國瑜觀賞《返校》背後隱藏許多用意，其一是用行動來迎戰抹黑，也是“白韓產業鏈”一環；其二是爭取年輕族群的認同，接下來拓展票源；其三，則是透露出韓是非典型政治人物，有別於傳統國民黨，爭取中間選民認同。



韓國瑜28日下午前往台鋁MLD觀賞電影《返校》，劇情根據2017年推出的同名電腦遊戲改編，講述在白色恐怖時期的山區高中裡，一群人為了追求自由，不惜會遭舉報的風險，仍在校內開設禁書讀書會，同時面對帶來的後果。



《返校》上映七天破房破新台幣一億元，高雄市青年局籌備處包場舉辦“返校電影欣賞會”，並與文化局合作邀請高雄青年創業家、義守大學電影系與高師大視覺設計系學生，用行動支持台灣電影。



韓國瑜到場參加表示力挺台灣電影，他致詞時表示，高雄市政府以行動支持國片，第一次包場觀看超級馬拉松選手陳彥博紀錄片《出發》，第二次是描述熱愛籃球的《下半場》，第三次就來看在高雄取景的《返校》，且文化局也有支持。



韓國瑜說，電影、電視製作市場愈來愈萎縮，但年輕朋友有無窮盡的創作力，市府很樂意陪伴青年朋友一起開拓文創、電影、電視市場。韓也再度提到希望所有青年朋友多多運用青年局，在創業、就業時得到支持力量。



由於市府沒有邀請媒體入席觀賞，許多媒體在電影廳出入口等待，希望問到韓國瑜的觀後感想，但等了2個小時後，韓走出影廳面對媒體堵訪沒有進行任何回應。



韓國瑜觀看《返校》引起討論，除了是用行動來反駁日前受到外界抹黑沒有支持《返校》拍攝以外；同時也是為了拓展年輕票源，用行動來爭取認同；另一層更深的含意，也釋出他非傳統國民黨的訊息，加深非典型政治人物的印象。