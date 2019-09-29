小院議事廳議百姓關心事　彰顯中式基層民主

小院議事廳（中評社 海涵攝） 中評社北京9月29日電（記者 海涵）28日下午，慶祝新中國成立70周年活動新聞中心組織中外媒體記者一行前往前門地區，探訪中國城市社區治理情況。



據介紹，近幾年，前門街道在實踐探索和不斷挖掘社區歷史文化特色中創建了“草廠一家親”社區治理品牌，開設“小院議事廳”制定“居民公約”，開展“民情懇談會”，舉辦胡同“鄰里節”等系列主題，築牢前門傳統“家”文化。以“草廠一家親”為主題的鄰里節、中秋節、重陽節、端午節等精品項目是在社區院落提升改造後的胡同里，在居民的家門口舉行，它推動了社區居民自主參與社區治理的積極性，提高了居民對社區的認同感和參與感，有利於社區居民的民主自治，便於社區管理和服務。通過這些活動的開展，不僅增進了鄰里之間的關係，更搭建了居民與單位、商戶之間的橋梁，各種力量凝聚在一起，共同為社區的發展獻言獻策。



小院議事廳是居民自治組織，以“議百姓關心事，築社區智慧家”為主導思想，每月召開兩次討論會，針對居民生活中遇到的實際需求與困難，邀請相關部門與居民一起商議解決方案。今年2月1日，習近平總書記來前門東區看望慰問基層幹部群眾時，對“小院議事廳”的做法表示讚賞。他指出，設立“小院議事廳”，“居民的事居民議，居民的事居民定”，有利於增強社區居民的歸屬感和主人翁意識，提高社區治理和服務的精准化、精細化水平。



基層工作直接面對居民、面向群眾，涉及方方面面，社區工作者人手一册“民情曉記”記錄表，通過入戶走訪、傾聽民聲，隨時掌握社區最新動態，以群眾呼聲為哨，堅持“民有所呼，我有所應”，對於居民關心關切的操心事、煩心事、揪心事，聞聲而動、接訴即辦。定期召開懇談會，居民及相關部門直接面對面溝通，參與討論、達成共識。協商機制讓居民有了表達的渠道，小院議事讓各方有了討論的平台，吹哨報到讓力量進一步凝聚，社區治理和服務的精准化、精細化水平不斷提升。同時依托街道社會組織協同發展中心，通過“活源計劃”“活力計劃”“活躍計劃”以及公益項目挑戰賽的開展，不斷挖掘社區達人、培養公益人才、孵化社會組織。如今，養犬自律會、綠脈環保協會、銀齡互助協會等48支社會組織長期活躍在社區自治最前沿。



此外，前門地區還正在繼續推進文化傳承、項目推進、民生改善、環境提升等任務，努力將前門地區打造成為首都文化金名片。

