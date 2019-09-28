《江南》　蒸汽朋克再現江南製造局

中評社北京9月28日電／ 中國首部聚焦民族重工業題材的動畫電影《江南》已於9月27日上映，影片從一個製造局學徒少年的視角，講述了他潛心學習機造技藝、修護戰艦、製造軍械，逐漸成長為頂尖機匠的故事。



影片之所以會選擇相對冷門的軍工題材，導演吳曉剛表示大工廠也是一個理想的故事場所，並聯想到歷史上的江南製造局，將整個故事背景放在甲午時代。但導演強調，這不是歷史片，在創作上堅持“大事不虛，小事不拘”的原則。不過，該片上映後也遭遇了一些觀眾質疑，比如畫風模仿宮崎駿的動畫，人物造型太過現代……新京報記者獨家專訪了該片導演，回應了觀眾質疑，並聊了下這部動畫電影創作的幕後故事。



創作 從蒸汽朋克尋找靈感



以江南製造局為故事背景，將機匠軍工以動畫形式呈現在大銀幕上，對創作者來說，需要大量的文獻資料和實地考察做支撐。《江南》從2016年開始策劃，創作了三年時間。在創作的最初期，團隊就尋找了同時代的很多老照片，以及反映同時代的一些影視作品，比如托納托雷執導的《海上鋼琴師》，故事背景發生在1900年，片中的整個蒸汽機房、鍋爐房非常接近《江南》的時代背景。還有湯姆·克魯斯主演的《最後的武士》，講的是日本那一段時期的變革，有很多武器也是同時代的。



團隊還從蒸汽朋克風格上尋找一些創作靈感，因為洋務運動的時間和維多利亞時代後期、美國西部牛仔時代，基本處於同一個時間維度，有時候我們看到歷史照片，看到李鴻章和國外首相一起拍照，會覺得很違和，實際歷史真的是這樣子的。團隊就從國外同時期的繪畫、服裝藝術上尋找這種複古的元素。



當整個故事的劇情有了初步的構想之後，動畫團隊就開始從上海的城隍廟出發，去了南京的金陵製造局、威海的甲午戰爭博物館、福州的馬尾鎮，後來又去了涉密的兵工廠，看到了很多沒有想到的器材和機床設備，團隊將獲得的這些零碎信息，慢慢地搭建出整個美術場景和角色造型。

