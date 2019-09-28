中評現場：韓國瑜與海外台商搏感情

高雄市長韓國瑜出席台商力挺大會並致詞。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄9月28日電（記者 蔣繼平）中國國民黨2020參選人、高雄市長韓國瑜今天出席“韓國瑜全球海外台商後援會”的成立大會，他致詞時再度猛批民進黨執政太差，如果再給民進黨四年只有老天爺會知道台灣變怎樣，執政這麼差，就請下台當反對黨。韓同時呼籲台商發揮影響力，替國民黨重返執政拉票，感謝台商不遠千里來高雄給予支持響應他發出的“穿雲箭”。



全球台商KMT之友會總會長劉雙全也上台力挺“2萬台商1人只要拉10票，就能擁有關鍵的20萬票，不要忽視海外的力量”。



韓國瑜28日下午1時出席全球台商KMT之友會在國民黨高雄市黨部6樓舉辦的“韓國瑜全球海外台商後援會”成立大會，現場共有來自六大洲、188個地區分會的250位台商代表齊聚一堂挺韓。



韓國瑜致詞表示，感謝台商們從世界各地飛回台灣，帶一腔熱情及滿腹理想甚至滿心憂慮，台商們歷經辛苦，為求下一代好生活及國家價值，許多台商憂心2020中華民“國會”不保，台灣當前處境不好，這三年人民也不快樂，憂心無比。



韓國瑜表示，台灣明明有外匯存底4600億美金世界排行第四、銀行海外存款新台幣38兆元、人民儲蓄率世界第七等等傲人成績，但國內現況卻是經濟疲軟、外交困頓、兩岸關係緊張、人才流失，“台灣從來沒有一刻這麼危險”。



韓國瑜喊話“總統”一定要贏，“立委”選舉也是重中之重，“國會”不過半，很多工作無法推動，盼讓國民黨2020重返執政，我們會傾聽民意，跟民眾貼近，不會有驕傲的心，為人民打拼，擦亮“中華民國”招牌，跟台商保證再給我們一次機會”。