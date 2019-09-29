中評鏡頭：民進黨慶台灣派對　場面超冷清

民進黨黨慶台灣派對的舞台前的民眾撐傘在看，但人氣並不高。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北9月29日電（記者 鄭羿菲）民進黨28日下午在民進黨中央旁封街舉行33週年黨慶，但由於整天雨勢不斷，預計從下午3點至晚上8點，但到場的支持者僅百人左右。其中，人潮聚集最多的是陳水扁在下午5點多拄著拐杖出席黨慶活動時，不少“一邊一國行動黨”的支持者熱情喊“陳水扁加油！”但陳水扁約五點半一走，“一邊一國行動黨”的支持者就解散，甚至有的人不滿抗議“蔡英文“台獨”不要玩假的！”被警方請走。



“總統府”秘書長陳菊與黨主席卓榮泰則在晚上6點多站上舞台，並一一替民進黨台北市“立委”參選人們加油，但舞台前的民眾零零落落不到百人，撐著傘站在舞台前看；另外，也有一小群民眾聚集在騎樓下看。即便民進黨大咖們從圓山飯店的全代會趕回來參加黨慶活動，但依舊十分冷清。



民進黨慶整個場子的氣氛十分冷清，舞台上的政治人物接連喊著口號時，大多的民眾也只是看著，並沒有太多回應，就連卓榮泰早前受訪時也自知地說“一整天的雨勢，有點澆熄民眾聚集的熱情。”



此次民進黨慶主軸是“台灣派對—世代共舞”，整個活動3點開始，封街北平東路約200公尺長、400步距離作為會場舉辦活動，整個活動規劃朝向“年輕”規劃，也有不少攤位提供給民眾玩樂，就連在高雄“霸韓”出名的香蕉煎餅攤也北上，但桌上的香蕉從下午堆到晚上，並沒有銷售一空，就可見現場人氣不佳。