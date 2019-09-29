中評鏡頭：白綠矛盾　柯文哲與徐國勇無言

徐國勇去前與時任綠營議員的黃向羣、民政局長藍世聰互動熱絡，柯文哲則夾在中間被當成空氣人。（中評社 資料照） 中評社台北9月29日電（記者 鄭羿菲）今年928教師節為“至聖先師”孔子2569周年誕辰，台北市孔廟今晨舉辦祭孔大典，台灣民眾黨主席、台北市長柯文哲是第三度擔任祭孔大典“正獻官”，而“內政部長”徐國勇也代表蔡英文出席。但柯、徐兩人儘管有近半小時坐在隔壁跟民眾合照，但卻都互當空氣人，如同去年相同場景搬到今年上演，白綠心結恐怕在選舉年十分難解。



柯文哲與“內政部”的恩怨可以從前年說起，前“內政部長”葉俊榮因世大運維安缺失而撤換台北市警察局長邱豐光，惹得柯文哲十分不悅，柯、葉儘管在3年前的祭孔大典上面對面，但雙方不歡而散，就連去年徐國勇上任“內政部長”後，柯、徐兩人共同參加祭孔大典，卻因柯文哲砲打蔡政府的社會住宅政策，彼此都當對方空氣人。



今年是柯文哲與徐國勇第二年共同祭孔，而日前柯也砲打“內政部”“洩漏台灣民眾黨創黨資訊”，柯、徐透過媒體互相了幾回合，兩人即便在祭孔大典見面了，仍如同去年一樣把對方當空氣人，柯文哲先與坐在旁邊的民進黨籍北市府民政局長藍世聰聊了幾句，隨即徐國勇也與藍世聰聊，但，並沒有和在中間的柯文哲談話，讓柯文哲常常得身子往後傾，好讓他們能面對面交談。



台北市祭孔大典由柯文哲出席擔任典禮“正獻官”執行37道儀程，而孔子第79代嫡孫孔垂長則擔任“奉祀官”；“分獻官”則由孔廟捐地者後代辜弘毅、陳枝秀、北市教育局長曾燦金、文化局長蔡宗雄、尼加拉瓜共和國“大使”達比亞、韓國成均館儒道會芮正洙會長等人擔任；而台北市議員新黨侯漢廷、民進黨陳怡君則出席擔任“陪祭官”一職。



台北市孔廟釋奠典禮依循“國家級”三獻古禮，維持祭孔大典文化傳承，展現尊師重道的文化與精神，典禮中彰顯豐富的人文美學與禮儀層次，每年吸引不少民眾來觀禮、體驗傳統儒家文化。祭孔大典在早上6點才開始，不少民眾都在入口處排隊等候進場觀禮，祭孔大典甚至也吸引外國觀光客來觀禮，由於氣候的關係，一大早就下起豪雨，但民眾都穿著雨衣觀禮，絲毫澆不熄民眾的熱情。



祭孔大典總計37項古禮儀程，北市府依慣例，由柯文哲率領市府首長行三獻禮儀式，同時安排高中生負責執禮、國中生演奏大成樂章，及小學生擔任佾生獻上傳統六佾舞，以求莊嚴、隆重，柯文哲也依慣例分贈千份智慧糕給民眾，今年也特別則結合台灣本土產業設計“Q版孔子毛巾”，發想源自“苟日新，日日新，又日新”的儒家自省精神。