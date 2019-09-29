中評鏡頭：長橋臥波，未云何龍

“最美水上公路”位於湖北省宜昌市興山縣，架於峽穀碧波之上。（中評社 沈而忱攝） 中評社北京9月29日電（記者 沈而忱）湖北省宜昌市興山縣山明水秀，風光旖旎，不僅孕育出四大美女之一的王昭君，還擁有一條驚艶世界的“中國最美水上公路”。這條“最美水上公路”屬於古昭公路，是興山縣連接宜昌市的重要通道，將興山縣於宜昌市區的距離拉近至2小時。9月27日，全國台聯國慶70周年參訪團自宜昌前往荊州的途中，途徑了這條壯美的公路。



為便利遊客觀賞水上公路，以及兩岸湖光山色，當地政府在橋邊修建了觀景平台。參訪團成員一踏上觀景平台，便大呼“太美了”！從平台眺望，只見一條公路架設在碧波之上，似一條絲帶，蜿蜒向前，潛入遠山黛影之中，正如杜牧在在《阿房宮賦》中所描述的，“長橋臥波，未云何龍”。



將公路架設在水上，可不是為了“造景點”或“博眼球”，事實上，古昭公路是一條生態環保公路。據了解，為了避免開山毀林，破壞生態環境，當地選擇了水上架橋，將古昭公路的一部分建於溪流峽穀之中，如此一來，工程時間和投資數目便大大超過預期。這不僅體現了國家基建能力的強大，更反映了國家保護生態的決心。



當地人介紹道，觀賞“最美水上公路”的最佳時間為秋季，經過了夏季的降雨，湖面水位上漲，幾與路面齊平。這時來到觀景平台眺望，兩岸層林盡染，霜葉如花，車行水上，人游畫中。

