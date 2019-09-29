民進黨33年黨慶　民眾黨發文要擺脫藍綠

民眾黨PO文。（擷取自民眾黨臉書） 中評社台北9月29日電／民進黨28日下午在圓山飯店舉行全代會，同時也在民進黨中央旁封街舉辦33週年黨慶，許多黨內大咖都到場，包括已經11年沒回到民進黨中央的陳水扁。不過，台灣民眾黨晚間則PO文先是肯定民進黨在台灣民主開拓的路上為後人奠定基礎，但也提到在2000年後台灣經過幾番政黨論替，但最大的瓶頸、問題就在於傳統國、民兩大黨的政黨政治失靈，並批評國、民兩黨唯一的差別，只在於統獨意識形態。



台灣民眾黨強調，突破統獨唯一思考軸線，讓統獨以外的議題能夠被實質關注討論，注重“國家”治理與政治文化的革新，正是台灣民眾黨創黨的原因。希望民眾黨擺脫藍綠對立，締造台灣新一波的民主化運動。



台灣民眾黨臉書PO文如下：



民主進步黨自1986年成立至今已有33個年頭，其歷史淵源則要追朔到黨外運動時期。在這條台灣民主開墾的道路上，諸如黃信介、康寧祥等前輩一路以來披荊斬棘，為後人奠定了基礎，進而在1996年進行“總統”直選，完成台灣第一波的民主化運動。



然而隨著2000年民進黨的首次執政，而後台灣幾番的政黨輪替，時代一直在前進，人民的生活卻沒有過得更好，最常聽到的是人們在緬懷蔣經國“總統”的政績：十大建設、經濟起飛、亞洲四小龍，都是我們琅琅上口的過往美好。我們經歷過一次又一次的選舉，投過一輪又一輪的選票，明明應該是越來越民主，為何我們卻總是懷念那個開明專制的日子? 到底台灣的民主出了什麼問題?



台灣的民主發展至今，所遭遇到最大的瓶頸，就在於傳統兩大黨的政黨政治失靈，藍綠兩黨不論換誰執政，幾乎沒有本質上的差異，兩黨唯一的差別，只在於統獨意識形態，而這個在台灣喋喋不休爭論20多年的議題，不知已經耗費我們多少心力。



突破統獨唯一思考軸線，讓統獨以外的議題能夠被實質關注討論，注重“國家”治理與政治文化的革新，正是台灣民眾黨創黨的原因。我們希望能擺脫藍綠二元對立，開創出一條前人未曾走過的路，締造台灣新一波的民主化運動。