中評現場：郭台銘見面會播放原規劃參選影片

郭台銘28日舉行見面會。（中評社 洪德諭攝） 中評社台北9月29日電（記者 洪德諭）針對鴻海創辦人郭台銘何時決定不選，北市府顧問蔡壁如曾在受訪提到郭9月9日就已決定不選，雖已澄清是個人觀感並表達歉意，不過郭團隊似乎還是很在意此事，在郭粉見面會突然插入原本未有的橋段，發佈郭原本宣布要參選的影片，強調9月11日拍攝時“這支才是原本想要播出的影片”，永齡基金會執行長劉宥彤還說，她可以用生命保證，參選意志最堅強的就是郭台銘自己。



對於郭台銘參選一事，台媒《蘋果新聞網》曾刊出蔡壁如當專訪，提到郭在9月9日就已決定不選，蔡壁如則已在郭辦發言人、永齡基金會副執行長蔡沁瑜陪同下對郭表達歉意，澄清只是個人觀感。



不過郭團隊似乎還是很在意此事，原本在倒數第二階段規劃回顧影片、郭台銘真心話與粉絲互動的流程，但在完成粉絲互動後，劉宥彤在台上談起郭台銘退選始末，還向各界展示郭原本要參選的影片，強調是“蔡壁如感受私人的感受，不曉得過程是怎麼發生的，但參選意志最堅強的就是郭台銘自己是不容質疑的”。



劉宥彤還提出蔡沁瑜從來沒有說過，關於郭參選始末的說法，指出9月11日所做的影片全部的腳本、內容、場景的設計是朝要進行連署的方式進行，“這支才是原來想播出影片”，對外公布不參與連署選2020大選的影片只是當天做的小小準備。



見面會中，郭團隊還首度公開郭宣布參選的影片，這支影片長達4分多鐘，的確比棄選1分多鐘還要長。影片中郭台銘提到，我沒辦法放棄挺身而出改變台灣，讓“中華民國”更富強的初衷，因為我有能力讓年輕敢生孩子、帶領台灣走出經濟困頓、文官不需為政治效力、兩岸不走向戰爭和平共好，透露出原本參選的主軸。



影片中郭台銘還提到，邀請大家連署郭台銘，發百萬連署郭台銘連署徵召令，“相信郭台銘 台灣一定贏 ”，透露出選舉口號與連署目標。