中評現場：不參選2020　郭台銘心意已決

郭台銘28日舉行見面會。（中評社 洪德諭攝） 中評社台北9月29日電（記者 洪德諭）在鴻海創辦人郭台銘宣布不參與連署選2020大選後，郭在28日舉行見面會首度現身。面對出乎外界意料的決定，仍有許多郭粉仍希望郭能參選，在見面會不管是高舉標語“‘中華民國’要你出來”、高喊“選總統”或是找到機會趕緊跟郭說“還有親民黨的門票”，但面對這樣狀況郭表情未有太多起伏，僅答謝謝，或是未隨著支持者起鬨，顯示對於不選似乎心意已決。



郭台銘在宣布不參與連署選2020大選後，28日在台北市三創文創園區舉行首場粉絲見面會首度現身，這場見面會吸引郭粉熱情參與，未演先轟動，限額1000名的入場資格在報名開始30分鐘就已額滿，14點開始的活動前一個小時就有大批粉絲排隊，多半都攜帶青天白日旗，有的還戴著郭台銘的青天白日旗帽，高喊郭台銘我們永遠支持你。



由於郭出乎各界意料宣布棄選，使得許多粉絲仍然希望郭能出馬，在見面會進行時，如永齡基金會執行長劉宥彤向支持者約定了小默契，當她喊“郭台銘”台下就喊“我愛你”，不過當實際進行時劉喊“郭台銘”，台下卻變成“選“總統”，面對粉絲的熱情期盼，坐在台下的郭台銘並未跟著起鬨，臉上未有太多表情，靜靜地坐在位置上。



同時，在郭宣布棄選首度發表公開談話之際，有郭粉突然走到走道正中央，拿出自製的“選‘總統’不缺席”、“‘中華民國’要你出來”兩個標語，郭並未受到任何影響，繼續完成致詞。



再來，郭在短講完後，走到台下各個區域與支持者拍照，許多粉絲都上前爭相盼能握手，過程中就有粉絲藉由此機會向郭台銘喊話，說還有親民黨的門票，不過郭也未多作回應，僅回答謝謝，看來決定不參與連署選2020大選已相當篤定。

