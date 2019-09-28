外交部：堅持一個中國原則是人心所向大勢所趨

中評社北京9月28日電／外交部發言人耿爽28日就中國和基里巴斯恢復外交關係答記者問時表示，堅持一個中國原則是人心所向、大勢所趨。



耿爽說，當地時間9月27日，中國國務委員兼外交部長王毅與基里巴斯共和國總統兼外交部長馬茂分別代表兩國政府在紐約簽署《中華人民共和國和基里巴斯共和國關於恢復外交關係的聯合公報》。兩國決定即日恢復大使級外交關係。



耿爽說，世界上只有一個中國，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府，台灣是中國領土不可分割的一部分。這是客觀事實，也是公認的國際關係準則和國際社會普遍共識。基里巴斯共和國政府承認並承諾恪守一個中國原則，同台灣當局斷絕所謂“外交關係”，同中華人民共和國恢復外交關係，這是順應大勢、合乎民心的正確政治決斷。中方支持並讚賞基里巴斯作為主權獨立國家自主作出這一重要決定。這再次充分表明，堅持一個中國原則是人心所向、大勢所趨。



耿爽說，當前，中國同太平洋島國關係快速發展。中基兩國人民一直相互懷有友好感情。中基復交和加強合作，是基里巴斯各界的普遍期待，符合兩國和兩國人民的根本和長遠利益。



耿爽說，中方願在一個中國原則和和平共處五項原則基礎上，同基方加強各領域務實合作和友好交流，造福兩國和兩國人民。