台灣媒體答中評　暢談新中國70華誕

慶祝新中國成立70周年活動新聞中心舉行招待酒會歡迎中外記者（中評社 李娜攝） 中評社北京9月29日電（中評社報道組）9月28日，慶祝新中國成立70周年活動新聞中心舉行招待酒會歡迎中外記者，近500位中外記者受邀出席。期間，多位台灣媒體記者接受中評社採訪，暢談他們此次親身參與慶祝新中國成立70周年採訪的感受。



台灣中天電視記者金蜀卿告訴中評社記者說，這並非其第一次參加中華人民共和國國慶報道活動。早在1999年，中華人民共和國成立50周年之際，她就有幸參加了報道。回憶起二十年前的那次採訪的感受，金蜀卿說，五十周年的閱兵式規模也很大，媒體關注的重點是在武器方面。印象很深刻的是當時他們在天安門廣場通過衛星直播閱兵式，她對鏡頭說的第一句話就是，“我現在人在天安門廣場，台北，我們來了！”在當時，金蜀卿的這句話被很多媒體報道引用。



談及今年截至目前所參加的國慶系列活動，她覺得最震撼的是閱兵村。金蜀卿說，不論武器設備再先進，最重要的是人。台灣的軍紀很渙散，“草莓冰”很多。閱兵村的軍人真的把自己所從事的事情視為光榮，在無私地奉獻自己。這些軍人們的心是一致的，有的方隊里有男有女，男女的步伐其實很難做到一致，可是他們卻每個人踏一步都是75公分、可以40秒不眨眼。“男生配合女生、女生跟上男生”，堅持一體化，這是十分困難的事情，但是他們卻做到了這種不可能的事。不管是男生女生，士氣都很高昂、很有信心，可以讓人感覺到一種“不戰而屈人之兵”的架勢。此外，比較起20年前的國慶採訪活動，今年的採訪活動也更加透明、更加現代化了，對媒體來言，多了一種輕鬆感。



談及新中國成立70周年來的發展，台灣聯合報資深記者陳言喬說，大陸的發展有目共睹，一直在持續進步。不管是北京上海等一線城市，甚至自己經常去到三四線城市的鄉鎮，都看到在不斷的發展進步中，這些是令自己佩服、贊嘆的，他感到台灣近年來的進步非常有限，而大陸三四線城市的發展進步卻讓人感到不可思議，同時這些地方的發展也可以為來自世界各個國家、地區提供可借鑒的發展經驗。



陳言喬表示，自己對70周年閱兵式最關注的是，大陸會公布哪些重要的武器，比較關注大陸會公布透露軍事實力的情況，同時一些新加入的閱兵方隊，比如維和部隊、女兵方隊等，也非常關注他們的表現。

