中評現場：民進黨黨慶台上穿著一片綠油油

民進黨今年全代會台上一片綠。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北9月29日電（記者 黃筱筠）蔡英文去年底因為九合一選舉敗選，請辭黨主席，今年的全代會由黨主席卓榮泰帶領的民進黨規劃，黨提名的“立委”參選人們再度穿上綠色背心，其他則是穿上綠色飛行外套，連蔡英文也穿上綠色外套，後方畫面則是有一幕飛機畫面，代表著蔡帶領參選人們起飛航行邁向2020勝利。



去年地方九合一大選前也召開黨代表大會，當時蔡英文還擔任主席，當時全代會想要營造的是一個足球團隊，剛好那時候世界盃足球賽，縣市首長參選人都穿上深色西裝外套，外套上方有白色小小字樣的“dpp”，但之後選舉卻打下敗仗，從原本13席減到6席。



全代會上民進黨籍首長出席，扣除基隆市長林右昌“出國”沒出席，僅有5位縣市首長加上“立法院長”蘇嘉全、“行政院長”蘇貞昌，縣市首長排開也顯得冷清。



卓榮泰在今年全代會回歸民進黨的綠色系，全部“立委”參選人都穿上綠色背心，並且繡上選區跟名字，也有民進黨的黨徽，保守的作tiffany藍法與過去蔡英文不相同。



而蔡英文競選連辦公室也製作了一件“tiffany藍”的外套，雖然台上沒有人穿，但是台下還是有看到競總的人員穿著蔡英文選辦公室的衣服，呈現出黨中央與蔡競總的不同。



卓榮泰一位一位介紹黨內“立委”提名人出場時，艱困選區的花蓮“立委”蕭美琴出場獲得最多掌聲，而新人參選的吳怡農也獲得現場黨代表的熱烈掌聲。