中評鏡頭：長江上穿越　做場民國舊夢

在這裡開啟“穿越民國之旅”。（中評社 沈而忱攝） 中評社北京9月29日電（記者 沈而忱）9月27日，參加全國台聯國慶70周年湖北參訪的幾十位台胞、僑胞，在夜晚的長江上“穿越”到了民國的武漢，體會那時武漢這座城市的光陰故事。



晚上六點半，參訪團一行來到武漢江灘邊，手持“知音號”的船票，準備開啟“穿越之旅”。中評社記者在現場觀察到，廣播循環播放著《夜上海》、《玫瑰玫瑰我愛你》等懷舊金曲，不少遊客有備而來，身著旗袍、長衫等民國服飾登船，在“知音號”前，也有提供旗袍、洋裝、西服、學生服等裝束的租賃服務，讓登船的遊客能夠更加融入，更能身臨其境地體會民國風情。



與傳統戲劇表現方式不同，“知音號”不分觀眾區和表演區，船上的每一個場景都暗藏著故事，演員們在船上奔走，觀眾們觀看追隨，兩者融為一體，共同體驗複古“老武漢”。演員們有的扮演留洋學生滿腹愛國情懷痛斥帝國主義惡行，有的扮演交際花周旋在達官貴人之中講述自己的悲慘身世，有的扮演古董商人向觀眾講解“鑒寶”技巧…在與演員們共同經歷過他們的故事之後，觀眾們根據船票上的艙位，進入自己的房間。房間陳設按照民國時期裝修，並掛有服裝，供觀眾更換。



接著，觀眾被引導至舞池、酒吧等場景，或翩翩起舞，或小酌休憩。最後，工作人員邀請觀眾登上頂層甲板。登上甲板的一瞬，大家發出了整齊的驚嘆，原來“知音號”一直在長江上航行，岸邊的高樓外墻正上演燈光秀，不斷打出“祖國萬歲”、“站起來、富起來、強起來”等字樣，獻禮祖國70華誕。在場台胞紛紛對“知音號”的表演竪起大拇指，稱“很值得一來”。



據了解，”知音號” 是湖北省在“十三五”期間實施全域旅遊發展戰略的重點創新文旅項目。由武漢旅遊發展投資集團有限公司聯合著名導演、跨界藝術家樊躍共同打造，力求成為武漢城市文化旅遊新名片和中國文旅產業新地標。

