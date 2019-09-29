洪秀柱出席新黨台南全委會餐會　狠嗆民進黨

洪秀柱受邀出席新黨在台南的全委會聯席會後的餐會，與新黨主席郁慕明（左二）合影，新黨2020大選的連署人楊世光（左一）、陳麗玲（右）合影。（中評社 趙家麟攝） 中評社台南9月29日電（記者 趙家麟）中國國民黨前主席洪秀柱28日晚出席新黨在台南召開的全委會與全代會聯席餐會，她強調，媒體很好奇、挑戰她的兩岸政策，“我非常清楚知道，也只道黨中央的顧忌是什麼，但我要說，你愈顧忌、愈怕，路就愈走不出去！愈怕愈沒有明天。”



洪秀柱在表態願挑戰台南艱困選區時，黨部以她曾因說過“一中同表”的疑慮，而延遲提名作業，最後洪表示避免搞亂，兩岸政策由大選參選人提，她則是一切遵照“憲法”來回應。



28日晚，新黨在台南舉辦全委會與全代會聯席會議並台南義工餐敘，洪秀柱受邀到場、與新黨主席郁慕明同台，受到現場新黨幹部與義的熱烈歡迎。與會者還有前“行政院政務委員”高思博、國民黨台南市議員王家貞、工黨（台灣）主席鄭昭明等人。



洪秀柱致詞時強調，國民黨與新黨就是兄弟黨，新黨與國民黨是可以互相扶持、幫助的。我們不和新黨一家親，難道要和其他黨嗎？



洪秀柱說，很多記者很好奇，也挑戰她的兩岸政策，“我非常清楚知道，也只道黨中央的顧忌是什麼，但我要說，你愈顧忌、愈怕，路就愈走不出去！”愈怕愈沒有明天。”



洪自問自答的說“問我兩岸政策是什麼？，很簡單，按照“中華民國憲法”來，按“中華民國憲法”有錯嗎？“中華民國憲法”、《兩岸人民關係條例》怎麼訂，我們就怎麼走，答案就這麼簡單。”



洪秀柱把矛盾指向民進黨，如果不滿意“中華民國憲法”、認為已不符合時代需求，落伍的，今日完全執政的民進黨就去改，“有種你就改啊！在“立法院”提出“修憲”條文。但現在卻是只敢說、不敢做。”



洪秀柱批民進黨是“豎仔”，敢講要台灣“獨立建國”、要草螟鬥雞公，有種，就去做、去從“修憲”開始，但卻又不敢。不敢就是胡說八道 ，只敢來陰的，改課綱、改課本、淹沒歷史的真相與事實，對年輕人徹底洗腦，認為兩岸沒有臍帶相連的關係、不是中華民族、我們不是炎黃子孫。“我常講，到你家墓碑上看看，堂號是什麼、從哪裡來的？”不知道自己從何而來，當然不知要往哪裡去，非常悲哀。



她說，台南是綠到不行的地方，為何還要來參選？她就是不服氣。台南是文化古城，文化歷史、文化底蘊從明鄭時期開始，到清朝還是全台首府，從台南開始出發，首府講學，但我們現在連根、連歷史都不要了、都忘了嗎？她的參選，就要有不一定的聲音，讓台南二十幾年來，受到毒化的影響能有翻轉的機會。讓大家重新選擇、聽聽不一樣的聲音。