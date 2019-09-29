中評鏡頭：拚了！柯P美女刺客辣穿衝選情

蔡宜芳穿著深V晚禮服十分吸睛。（柯粉俱樂部提供） 中評社台北9月29日電／台灣民眾黨主席、台北市長柯文哲28日晚間南下高雄與粉絲見面，也特別替民眾黨日前提名的高雄市第五選區（三民區、苓雅區）“立委”參選人“柯粉俱樂部—高屏義勇軍”的版主李佳玲拉抬聲勢。不過，故鄉也在高雄，挑戰台北市第七選區（信義、松山）的北市府前社會局機要，獲“十大正妹議員候選人”美名的蔡宜芳身穿銀色深V晚禮服的火辣身材，反而成為另類“嬌”點。



柯文哲28日下午與市府顧問蔡壁如一同南下高雄，與美麗島電子報董事長吳子嘉座談兼粉絲見面會，無黨籍前高雄縣長楊秋興、前“監察委員”葉耀鵬等人都是座上賓；柯文哲也將在29日參拜高雄大義宮，並在下午舉辦新書《生死之間》新書簽名會。



柯文哲28日晚間的座談話，李佳玲也多次同框，顯見柯南下高雄的目的之一就是拉抬李佳玲的聲勢，替自己的柯家軍營造聲量打天下。不過，擔任座談會主持人的蔡宜芳也搶走不少媒體鎂光燈，因為蔡過往風格為長髮、保守穿著，本週接受中評社訪問時也還是這個造型，沒想到蔡宜芳沒過幾天竟然剪了俐落短髮、穿上一襲深Ｖ性感晚禮服，襯出自己的超辣身材，形象180度大轉彎，讓不少柯粉大讚“超美”！