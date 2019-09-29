中評鏡頭：四菜一湯 簡單而溫暖的國宴佳肴

酸辣烏魚蛋湯（中評社圖片） 中評社北京9月29日電（中評社報道組）全國政協辦公廳、中共中央統戰部、國務院僑辦、國務院港澳辦、國務院台辦、中國僑聯28日在人民大會堂聯合舉行國慶招待會。3800多名港澳台僑各界代表出席招待會並共享盛宴，四菜一湯，簡單而溫暖。



中評社現場看到，菜單上寫著晚宴的菜品有：冷盤，酸辣烏魚蛋湯，鮑脯三鮮，棗香牛肉、草菇甜豆、煎烤三文魚，咖喱雞飯，點心和水果。