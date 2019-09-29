中觀關注：幫蔡英文鞏固基本盤　卓榮泰忙

為了鞏固民進黨傳統支持者與基本盤，卓榮泰穿梭蔡賴之間幫忙，現在就看蔡英文怎麼做。（中評攝 資料照） 中評社台北9月29日電（記者 黃筱筠）民進黨全代會召開前一天，傳出蔡英文希望前“行政院長”賴清德幫忙到美國出席台僑後援會活動，被認為是“蔡賴配”成形，全代會這個議題成為主軸，稍微化解蔡賴之間的不滿。目前看來，“蔡賴配”是目前民進黨最強的組合，兩人互補性最高。卓在其中幫忙穿梭，先是公開對賴道歉，又邀請賴到美國去參與台僑後援會的活動。甚至睽違11年後，邀請扁出席黨慶活動，都在鞏固基本盤，找回民進黨傳統支持者。



卓榮泰在全代會上，邀請資深黨員回娘家，又頒發創黨工作人員紀念黨旗，這都是在鞏固民進黨基本支持力量。甚至連被新潮流開除的洪奇昌，民進黨都找回來，陳水扁也在11年後出席民進黨黨慶活動，再度回到民進黨中央，這些作為都是蔡過去不會做的，現在卓幫忙做。



民進黨今年黨慶當天除了全代會，也舉行黨慶市集派對，其實原本也傳出蔡英文會到黨慶攤位去逛逛，但扁可能出席後，為了避免“蔡扁同台”，蔡也沒有到黨慶，只有出席全代會。



蔡英文擔任主席民進黨後，許多人認為蔡領導下，民進黨與過去不一樣，雖蔡開拓了青年選票與中間選票，卻流失不少過去的傳統綠營支持者。明年選舉被認為是在兩個討厭的人當中，選出一個比較不討厭的人，這會讓投票失去動力，降低投票率。



尤其是，蔡英文與賴清德初選搞的不愉快，獨派支持者紛紛轉向可能投給偏綠小黨，有些獨派更緊咬蔡英文博士論文爭議不放。卓榮泰現在做的就是幫忙穩固獨派的支持者，希望可以喚回獨派支持者，再度支持蔡英文以及民進黨，讓蔡連任，穩住民進黨“國會”席次過半。



目前看起來，蔡英文對於“蔡賴配”還不願意全盤買單，只願意說賴清德不會缺席這場選舉，更巧妙的避開與扁同台。部分獨派對蔡英文的不滿，恐怕短時間還無法化解，就算不影響蔡選情，對民進黨“立委”席次也會造成殺傷力。

