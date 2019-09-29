在台陸生撰文：與“撐港者”商榷

中評社香港9月29日電/台灣政治大學、中國文化大學、義守大學部分陸生撰文，就香港问题发表看法。文章说，據台灣媒體報道，近日香港示威遊行的餘波延燒到了台灣校園，形成了部分陸生與部分“撐港”學生的對峙。作為長期在台讀書又頻繁奔走於港澳的陸生，我們有三個問題想與“撐港”同學商榷：



第一，您對香港現狀的認知可靠嗎？基於台灣部分親綠媒體與網路平台長期操作，對於中國大陸及相關議題的報道，已經構成了一種基本公式——“選題負面化”、“概念汙名化”，好事不見報，壞事組合報。請您想想，這些年，那個“便溺滿地”、“吃不起茶葉蛋和榨菜”的大陸已經悄然成為了世界第二大經濟體，只出一張嘴的“唱衰”有用嗎？媒體建構的那個“世界”真的可信嗎？基於“擬態真實”做出的判斷靠得住嗎？



第二，您“撐港”撐的是誰的“港”？世界是多元的，但卻是有前提的。理性的確是雙方在公共領域下的溝通方式，但不是你要分裂我的國，我還跟你講道德！香港是中國的，也是廣大香港市民的，認定示威者是全體港人，無視“反示威”群眾的存在，坐視看著香港暴亂而痛心疾首的廣大民眾被代表，這是理性麼？無視“示威人群”丟汽油彈，歪曲港警維繫秩序是理性麼？理性是選擇性注意麼？理性是以偏概全麼？理性是先把“香港議題”引入校園，然後再給不同意見者扣上極端的帽子麼？



第三，您是真“撐港”還是真“毒台”？簡單化地批判是容易的，而誠摯地建設是困難的。每個理論都有困境，每個系統都有bug，每個社會都有缺點。單純的否定，無法建成一個新世界，單向度的批判只會醞釀更大的系統性風險。近年來，香港、澳門在“一國兩制”的實踐中取得了巨大發展，面對眼下的“結構性、複雜性”問題，是需要更多建設性和可操作性的良善和智慧去應對和解決的，而非“外力介入”一味地拉長戰場，製造對立，激化爆點。試想“太陽花斷了服貿”台灣得到了什麼？“小英撿到槍”台灣爽到了什麼？那麼，您“撐港”的行動到底會為台灣帶來什麼，又為香港的未來建設做了什麼？



作為陸生，這些年我們學習在台灣，生活在台灣，對於整個島嶼與人民充滿了深情，因此，我們看不得“毒港”、“毒台”之亂，我們渴盼平等的價值，我們呼喚雙向的理性，我們期待負責任的發展。因為我們相信，讓人看見台灣最好的方式是包容與多元，而不是“政治操弄”下虛假與盤算。

