郁慕明：美國使兩面手法　表面好人其實騙人

新黨主席郁慕明。（中評社 趙家麟攝） 中評社台南9月29日電（記者 趙家麟）美國聯邦參議院外交委員會日前通過“台北法案”，要協助台灣鞏固“邦交”國。新黨主席郁慕明28日在台南受訪表示，美國使兩面手法，表面是好人，其實都是在騙人。



蔡政府上台3年，台灣斷了7個“邦交”國，美國聯邦參議院外交委員會日前通過“台北法案”，協助台灣鞏固“邦交”。法案授權國務卿能相應增強或降低與該國的外交關係，也能考慮擴大或終止、減少對該國的援助，包含經濟或軍事方面。“台北法案”的全名為“2019年台灣‘友邦’國際保護及加強倡議法案”（Taiwan Allies International Protection and Enhancement Initiative Act of 2019，簡稱TAIPEI Act）。



郁慕明28日在台南主持新黨全委會全代會聯席會議，會後接受媒體訪談時表示，蔡政府和老美拉關係，有“台北法案”，但有沒有發現，美國這是兩面手法，白宮是做牽制的，美國國會則是在第一線衝。



他指出，美國國會在第一線衝，因為涉及美國國會議員背後金主、涉及賣軍火；但白宮是行政部分，必須穩健，所以是做牽制的。台灣標榜“台北法案”，美國卻可能說出賣就出賣，因為台灣沒有話語權。



郁慕明表示，他這麼武斷的說，是因為美國根本不需要立“台北法案”，美國如果這麼在意台灣的“邦交”國，只需要與“中華民國”建交、和中國大陸斷交就好，但美國又不做，表面是好人，其實都是在騙人；“美國花這麼大的精神，叫人家不要和台灣斷交，為何自己跟台灣斷交啊？這樣的政治手腕，我們看得清清楚，但還有人認為是人家對我們好！”