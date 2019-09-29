新聞中心舉行酒會 徐麟歡迎中外記者

中宣部副部長、國務院新聞辦公室主任、國慶活動新聞中心主任徐麟（中評社 徐夢溪攝） 中評社北京9月29日電（中評社報道組）慶祝新中國成立70周年活動新聞中心28日舉辦歡迎酒會，中宣部副部長、國務院新聞辦公室主任、國慶活動新聞中心主任徐麟表示，隆重慶祝中華人民共和國成立70周年是全球關注的一件盛事，共有近5000名來自中外新聞界的朋友們齊聚北京共襄盛事。他代表新聞中心對記者們的到來表示熱烈的歡迎，希望記者們能夠用手中的筆、鏡頭，真實反映中國70年的滄桑巨變，真實反映中國人民的精神風貌，真實反映70年來中國所取得的成就。



招待酒會由中國記協黨組書記、常務副主席、新聞中心副主任胡孝漢主持，500多名境內外記者受邀出席。胡孝漢在開場白中說，為慶祝中華人民共和國成立七十周年，中國舉行一系列隆重熱烈的慶祝活動，國內外媒體高度關注。截至今天，前來採訪慶祝活動的外國記者和港澳台記者達到了1100多人。



徐麟表示，隆重慶祝中華人民共和國成立70周年，這是我們黨、我們國家、我們人民的一件喜事和大事，同時也是全球關注的一件盛事。來自中外新聞界的朋友們，共有近5000人，齊聚北京共襄盛事。



徐麟代表新聞中心對記者們的到來表示熱烈的歡迎，“連日來，我們許多記者朋友已經參加了新聞中心所舉辦的三場新聞發布會，兩場專題集體採訪，還到外地進行了採訪。大家在採訪活動中，對中國70年所發生的深刻的變化，特別是十八大以來，中國所發生的歷史性的變革、所取得的歷史性的成就，都有了進一步的了解。同時大家對中國的人文和自然景觀都有了新的認識。”



徐麟說，在此期間，許多記者朋友已經寫出和拍攝了精彩的作品，留下了深刻美好的印象。10月1日是一個隆重的日子，我們將舉行慶祝新中國成立70周年的慶祝大會，將舉行盛大的閱兵，還要舉行群眾遊行，晚上還要進行首都各界群眾的大聯歡，“可以說活動內容豐富多彩，而且一定會給大家新的驚喜。我們新聞中心也將通過我們的網站、APP、通過我們的相關服務，為記者朋友提供廣播電視的信號，提供相關的資訊信息和背景材料，提供相關的網絡服務。”



徐麟表示，記者朋友們，秋天是一個收獲的季節，我們相信大家在北京、在中國，通過這一段慶祝新中國成立70周年的系列活動，一定會留下深刻的印象。“我們也希望大家能夠用你們的筆，用你們的鏡頭，真實反映中國70年的滄桑巨變，真實反映中國人民的精神風貌，真實反映70年來中國所取得的成就。”



徐麟說，相信在北京的這段時間，一定會成為大家職業生涯中的美好時光，也為我們共同留下美好的記憶。