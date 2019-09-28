王毅出席聯合國大會一般性辯論並發表講話

中評社北京9月28日電／當地時間9月27日，國務委員兼外交部長王毅在紐約聯合國總部出席第74屆聯合國大會一般性辯論，併發表題為《今日之中國，世界之中國》的講話。



新華社報道，王毅表示，今年是中華人民共和國成立70週年。新中國70年，是中國人民艱苦奮鬥、改寫命運的70年。70年來，中國從封閉落後到開放進步，從一窮二白到解決溫飽，從積貧積弱到總體小康，創造了人類歷史的發展奇跡。中國用幾十年時間走完了發達國家幾百年走過的進程，拓展了發展中國家走向現代化的途徑，也豐富了各國人民希望過上更美好生活的夢想。這些成就不是天上掉下來的，是中國人民用勤勞、智慧和勇氣幹出來。中國發展的密碼，在於我們堅持中國共產黨的集中統一領導，堅持走符合中國國情的發展道路，堅持改革開放的基本國策，堅持以人民為中心的發展思想。



王毅表示，新中國70年，是中國不斷融入世界、作出貢獻的70年。中國通過自身發展積極促進世界的和平與繁榮，已成為全球發展的主要動力源和國際和平的重要穩定器。中國正在致力於促進更高水平的對外開放，相信這將為世界帶來新一輪“中國機遇”。走進新時代，中國人民比以往任何時候都更有信心實現中華民族偉大復興，比任何時候都更有條件為人類作出更大貢獻。我們將以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，繼續努力奮鬥，砥礪前行。回首70年走過的道路，我們無比自豪！展望未來光明的征程，中國充滿信心！



王毅表示，歷經70載風雨洗禮，中國外交初心不改、航向不變。面對充滿不確定性的國際局勢，中國將堅定不移推進中國特色大國外交，維護世界和平繁榮，促進人類發展進步。



中國奉行獨立自主。中國將繼續堅持獨立自主的和平外交政策，既不依附，也不脅迫。繼續堅定維護國家核心利益和正當權益，不畏強權，不懼壓力。繼續踐行主權平等、不干涉內政等聯合國憲章基本原則，永不稱霸，永不擴張。和平發展早已寫入中國憲法，始終是中國外交的基石。



中國堅持平等待人。主張各國一律平等，尊重各國主權和領土完整，尊重各國人民自主選擇社會制度和發展道路，願與各國分享發展經驗，向有需要的國家提供必要幫助，但不輸出模式、不當教師爺、不附加任何政治條件。

