汪洋：祖國統一是歷史定論時代強音

中共中央政治局常委、全國政協主席汪洋出席並講話（來源：新華社圖片） 中評社北京9月29日電（中評社報道組）全國政協辦公廳、中共中央統戰部、國務院僑辦、國務院港澳辦、國務院台辦、中國僑聯28日在人民大會堂聯合舉行國慶招待會。中共中央政治局常委、全國政協主席汪洋出席並講話，他強調，“祖國必須統一，也必然統一”既是歷史定論，也是時代強音。在堅持“九二共識”、反對“台獨”的共同政治基礎上，我們願與台灣各黨派團體、各界人士開展廣泛深入的對話協商，聚同化異、積累共識。



汪洋指出，新中國成立70年來，中國共產黨團結帶領全國各族人民，戰勝各種艱難險阻，創造了舉世矚目的“中國奇跡”，譜寫了自強不息的壯麗凱歌。中共十八大以來，以習近平同志為核心的黨中央推動黨和國家事業取得歷史性成就、發生歷史性變革，中國人民擁有前所未有的道路自信、理論自信、制度自信、文化自信，中華民族偉大復興展現出前所未有的光明前景。70年來，廣大港澳台同胞和海外僑胞始終與祖國同呼吸、共命運，作出了不可磨滅的貢獻。成就源於全體中華兒女，榮耀屬於海內外全體同胞。



汪洋強調，歷史是最好的老師。新中國70年崢嶸歲月告訴我們，通往成功的道路不會一帆風順，中華民族偉大復興也不會輕輕鬆鬆實現，但只要有中國共產黨堅強領導和全體中華兒女共同努力，沒有任何力量能夠阻擋我們前進的步伐。越是接近目標，越是形勢複雜，越是任務艱巨，越要鞏固和發展最廣泛的愛國統一戰線，把各方面智慧和力量凝聚起來，形成海內外中華兒女心往一處想、勁往一處使的強大合力。



汪洋強調，香港、澳門回歸祖國後，原有社會制度得到充分尊重，港澳同胞當家作主，依法享有前所未有的民主權利和廣泛自由，並獲得更多發展機遇和更大發展空間。我們將堅定不移貫徹“一國兩制”方針，嚴格依照憲法和基本法辦事，支持行政長官和特區政府依法施政，維護國家主權、安全、發展利益，維護香港、澳門長期繁榮穩定。偉大祖國永遠是香港、澳門的堅強後盾。

