鞏固“邦交”！蔡英文宴請過境的諾魯新總統

蔡英文宴請諾魯新任總統安格明。（照片：統統府提供） 中評社台北9月29日電（記者 黃筱筠）日前台灣連續斷交兩個太平洋“邦交”國，蔡英文為了穩固“邦交”，28日晚間於官邸款宴太平洋“邦交”國諾魯共和國總統安格明(Lionel Aingimea)，蔡英文也誠摯歡迎安總統上任後首次經台灣過境返國。



“總統府”晚間發佈新聞稿指出，蔡英文首先恭喜安總統當選諾魯第15任總統，並對諾國和平完成民主選舉表示肯定，彰顯台諾均為堅持民主價值的“友邦”。



蔡英文並感謝安總統發表支持台灣的公開聲明，在聯合國聲援台灣，也在結束聯合國大會行程後，特地安排過境台灣，前來表達對台諾邦誼支持之意。蔡英文並憶及今年3月訪問諾國期間，受到諾國政府與民眾的熱烈歡迎與接待，尤其對諾魯國會通過友台決議表示感謝。



安格明則感謝蔡英文撥冗盛情接待並表示，台諾“兩國”就像一家人，當家人面對困難時，就應該聚在一起，相互扶持打氣，他要用親自來台的實際行動，表達對台灣這個家人的支持。他也盼未來“兩國”繼續攜手同行，共同因應在全球局勢中面臨的各種挑戰。蔡英文並正式邀請安“總統”於本年稍後正式來台“國是訪問”，以進一步強化雙邊友好關係。



包括“國家安全會議”秘書長李大維、“外交部長”吳釗燮等都出席這場晚宴。