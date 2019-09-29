郁慕明：國民黨路走歪了不堅持　我們要表態

新黨主席郁慕明。（中評社 趙家麟攝） 中評社台南9月29日電（記者 趙家麟）中國國民黨不邀新黨出席雙十活動講話，兩個藍軍政黨關係陷入緊張。新黨主席郁慕明28日晚在台南受訪表示“國民黨有時會走歪路、不堅持，我們就要表態。最近我們就和吳主席的國民黨關係不太好。”



但郁慕明還是強調新黨要挺韓，而且要集中力量，因為韓不等於國民黨。“吳敦義的中國國民黨，在原則與路線上有錯誤，但韓不等於國民黨；韓在高雄選舉時，也是有綠的、有白色的投韓；韓必須有任何色彩的人支持才能打贏蔡英文。”



因此，新黨並非和國民黨翻臉就不再支持韓，韓必須走這條路才有機會，若韓把自己狹窄的變成國民黨的代表，怎麼可能贏呢？要讓所有討厭民進黨的人都把票投給韓，韓就有機會。



郁慕明28日在台南主持新黨全委會全代會聯席會議，會後接受媒體訪問，談到邀請洪秀柱與會以及新黨與國民黨關係。



郁慕明表示，新黨和洪秀柱就是一家人，況且，洪秀柱也沒有犯錯。“一中同表”有何不對？他質疑吳敦義，若說“一中同表”不夠資格做國民黨黨員，這太過頭了；若說“一中同表”邪惡？沒那麼嚴重吧嘛。我們新黨要幫洪秀柱講話。



郁慕明表示，“一中同表”與“一中各表”不就是一樣的嗎？各表是守法的問題，你表你的，他表他的；結果都是“一中同表”。過程當中各自守法，叫“一中各表”，表了以後的結果，就叫“一中同表”。邏輯就是如此，我們表“‘中華民國’是中國”，他們表“中華人民共和國是中國”，最後不就是“一中同表”！很多簡單的邏輯、就要故弄玄虛、搞得那麼複雜。我們覺得洪秀柱講得也沒有錯，國民黨中央不需要那樣子。



至於和新黨和國民黨的關係？郁慕明表示，國民黨內有很多人是他的好友，國民黨也有很多人投票給新黨。我們和正統的國民黨永遠維持關係，因為新黨永遠追隨孫中山的“治國理念”；但國民黨有時會走歪路、不堅持，我們就要表態。最近我們就和吳敦義主席的國民黨關係不太好。



郁慕明接著說，去年在“國父紀念館”“雙十國慶”，新黨信守承諾，支持韓國瑜，結果，前兩天國民黨說不邀新黨參加今年雙十活動，說泛藍不接受新黨？“我根本是深藍，還什麼泛藍。”



他說，和國民關係不太好？他確實是公開挑戰國民黨主席吳敦義，也就是為了洪秀柱，“我說從你的言論，國民黨的路走歪了，假如不講清楚，我當年何必離開李登輝？離開國民黨？”



郁慕明進一步指出，吳講“一中同表”是邪惡的，這證明吳也是獨了，他公開講了，因為，當認為“一中同表”是罪惡，就代表指的一中是中華人民共和國；那麼，一中是中華人民共和國，那中國國民黨的一中是什麼？你自己否定“中華民國”是中國，我們則是堅持“‘中華民國’是中國”這個立場不能放棄，所以才“一中同表”。



郁慕明說“我本來就是從大陸來。1971年以前，‘中華民國’代表中國，1971年以後中華人民共和國代表中國，我們不能去否認，假設把這個立場消掉，怎麼能叫中國呢？中國國民黨的中國就變成了中華人民共和國國民黨嗎？這是立場、原則，不能讓的。”